¡Negoció en un día! Fernando Gago da detalles sobre su salida de Chivas a Boca Juniors

“Fue entonces cuando decidió actuar: “Inmediatamente corté, me fui y hablé con el director deportivo de Chivas. Sabía que tenía una cláusula de rescisión, tanto si me echaban como si yo decidía irme” .

“Tuve la primera reunión con Boca un martes, aunque llevaba ya dos semanas de rumores y no sabía nada. No había hablado con nadie de Boca hasta ese momento” , comentó Gago .

En una entrevista con ESPN , Gago aclaró que, aunque se había especulado sobre su traspaso a Boca , no fue hasta un martes que recibió el contacto oficial de la directiva Xeneize .

“Pagué la cláusula y al día siguiente, el miércoles, ya estaba arreglando mi contrato con Boca”, afirmó.

El mismo Gago hizo énfasis en la importancia de Boca en su vida: “Esta es mi casa, me crié acá desde los 8 años. Me han pasado cosas hermosas y también muy malas, pero aquí siempre me siento en casa”, señaló con una notable emoción.

A pesar de que Gago se mostró hermético respecto a su salida de México, en Argentina se especulaba sobre la duración de su paso por Boca, pero los resultados positivos del equipo en el torneo han dejado claro que su etapa al mando podría ser duradera.

Así, en apenas un día, Fernando Gago se liberó de su compromiso con Chivas y cumplió su sueño de regresar a Boca Juniors, donde continúa escribiendo su historia.

