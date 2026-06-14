¿Neymar sigue siendo líder en Brasil? Estrellas de su selección le hacen el fuchi delante de las cámaras

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    ¿Neymar sigue siendo líder en Brasil? Estrellas de su selección le hacen el fuchi delante de las cámaras
    Neymar desata polémica en el Mundial 2026: su liderazgo en Brasil queda bajo la lupa al captar las cámaras que sus compañeros lo ignoraban. FOTO: ESPECIAL

Las imágenes del “10” Neymar dando indicaciones en el partido ante Marruecos generaron un intenso debate en redes sociales sobre su influencia en la verdeamarela y el peso que han adquirido las nuevas figuras del equipo

La Selección de Brasil apenas disputó su primer partido en la Copa del Mundo 2026 y ya se encuentra en el centro de la controversia. El empate 1-1 frente a Marruecos dejó más que dudas futbolísticas, luego de que una serie de imágenes protagonizadas por Neymar encendieran el debate entre aficionados y analistas.

Durante el encuentro, las cámaras captaron al delantero brasileño siguiendo cada jugada desde el banquillo. Aunque permanece fuera de actividad debido a una lesión en el gemelo, el atacante se mostró participativo en todo momento, realizando señas, dando instrucciones y gesticulando hacia sus compañeros mientras observaba el desarrollo del partido.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que jugadores como Vinícius Júnior y otros referentes del actual plantel aparentemente ignoraron los mensajes del histórico futbolista. Para algunos aficionados, la escena reflejó una posible falta de atención hacia quien ha sido la principal figura de la selección brasileña durante la última década.

La situación provocó una oleada de reacciones y abrió el debate sobre el papel que Neymar mantiene dentro del grupo. Mientras algunos seguidores cuestionaron si continúa siendo la voz de mayor peso en el vestidor, otros interpretaron las imágenes como una muestra del cambio generacional que vive el conjunto sudamericano, con futbolistas jóvenes asumiendo cada vez más liderazgo dentro y fuera del campo.

Más allá de las interpretaciones, Neymar vivió el compromiso con intensidad. A pesar de no estar en condiciones de jugar, permaneció involucrado durante gran parte del encuentro, alentando a sus compañeros e intentando aportar observaciones tácticas desde la zona técnica.

La polémica contrastó con lo ocurrido en la cancha, donde Brasil sufrió más de lo previsto ante una Marruecos ordenada y competitiva. El conjunto africano se adelantó en el marcador gracias a Ismael Saibari, obligando al equipo dirigido por Carlo Ancelotti a reaccionar. Finalmente, Vinícius Júnior marcó el gol del empate para evitar la derrota brasileña en su debut mundialista.

Por ahora, no existe ninguna evidencia que confirme conflictos internos o un acto deliberado de desaire hacia Neymar. Sin embargo, las imágenes fueron suficientes para alimentar la conversación en redes sociales y reabrir una pregunta que cada vez genera más interés entre los aficionados brasileños: ¿sigue siendo Neymar el líder indiscutible de la selección o las nuevas figuras ya han asumido el control del vestidor?

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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