¿Neymar sigue siendo líder en Brasil? Estrellas de su selección le hacen el fuchi delante de las cámaras

Durante el encuentro, las cámaras captaron al delantero brasileño siguiendo cada jugada desde el banquillo. Aunque permanece fuera de actividad debido a una lesión en el gemelo , el atacante se mostró participativo en todo momento, realizando señas, dando instrucciones y gesticulando hacia sus compañeros mientras observaba el desarrollo del partido.

La Selección de Brasil apenas disputó su primer partido en la Copa del Mundo 2026 y ya se encuentra en el centro de la controversia. El empate 1-1 frente a Marruecos dejó más que dudas futbolísticas, luego de que una serie de imágenes protagonizadas por Neymar encendieran el debate entre aficionados y analistas.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que jugadores como Vinícius Júnior y otros referentes del actual plantel aparentemente ignoraron los mensajes del histórico futbolista. Para algunos aficionados, la escena reflejó una posible falta de atención hacia quien ha sido la principal figura de la selección brasileña durante la última década.

La situación provocó una oleada de reacciones y abrió el debate sobre el papel que Neymar mantiene dentro del grupo. Mientras algunos seguidores cuestionaron si continúa siendo la voz de mayor peso en el vestidor, otros interpretaron las imágenes como una muestra del cambio generacional que vive el conjunto sudamericano, con futbolistas jóvenes asumiendo cada vez más liderazgo dentro y fuera del campo.

Más allá de las interpretaciones, Neymar vivió el compromiso con intensidad. A pesar de no estar en condiciones de jugar, permaneció involucrado durante gran parte del encuentro, alentando a sus compañeros e intentando aportar observaciones tácticas desde la zona técnica.

La polémica contrastó con lo ocurrido en la cancha, donde Brasil sufrió más de lo previsto ante una Marruecos ordenada y competitiva. El conjunto africano se adelantó en el marcador gracias a Ismael Saibari, obligando al equipo dirigido por Carlo Ancelotti a reaccionar. Finalmente, Vinícius Júnior marcó el gol del empate para evitar la derrota brasileña en su debut mundialista.