“No depender de un solo jugador”: Quiñones sobre Gignac con Tigres

MONTERREY, NL.- Los Tigres se preparan para visitar la cancha del Estadio Azteca y enfrentar al Cruz Azul en la Jornada 13 de la Liga MX. Será un partido fundamental para los felinos y sus aspiraciones de cara a la liguilla de Apertura 2021.

La buena noticia es que ya tendrá de regreso a cuatro elementos importantes para el esquema de Miguel Herrera, uno de ellos es André-Pierre Gignac, quien inyecta ánimo al resto de los jugadores, pero están conscientes de que no pueden depender del goleador francés.

“Recuperar a André nos da un plus extra, es un jugador de jerarquía. Somos un equipo que ya no podemos depender de un solo hombre, tenemos jugadores capaces de aportar a este equipo cuando se requiere, somos un equipo que juega colectivamente. Todos tenemos que encontrar nuestro máximo nivel para ser un equipo completo y no depender de un solo jugador”, manifestó Luis Quiñones.