No dura nada el gusto; James Rodríguez se va del Minnesota United tras el Mundial.

De acuerdo con la información revelada, el contrato de James con Minnesota finaliza el 30 de junio , fecha que coincide con el periodo en el que se estará disputando el Mundial 2026 .

Aunque el club aún no lo ha hecho oficial , en transmisiones de la MLS ya se dio por hecho que el mediocampista colombiano no continuará con el equipo, a pesar de que ni siquiera cumple seis meses desde su llegada.

Lo que durante días fue un rumor insistente, ahora parece estar prácticamente confirmado: James Rodríguez está fuera del Minnesota United tras semanas de polémica y especulaciones sobre su futuro.

Si bien el Minnesota United mantiene la intención de renovarlo, la versión difundida apunta a que el colombiano no quiere saber nada de regresar al club, lo que prácticamente cerraría cualquier negociación.

Incluso, su salida sería anticipada: se reporta que James disputará únicamente un par de encuentros más, ya que el 15 de mayo partiría rumbo a la concentración de la Selección Colombia, sin planes de volver a vestir la camiseta del equipo de la MLS.

Además, se descarta que el jugador piense en el retiro tras el Mundial, por lo que todo indica que continuará su carrera en otro club.

UN PASO BREVE Y SIN NÚMEROS PARA PRESUMIR

Desde su mediática llegada en febrero de 2026, James Rodríguez se convirtió en el foco de atención en el Allianz Field, con la misión de recuperar protagonismo tras su paso por el León de México, pensando en llegar en forma al Mundial.

Sin embargo, su balance hasta el momento ha sido discreto: en la temporada actual de la MLS ha disputado apenas 4 partidos, acumulando poco más de 115 minutos, sin registrar todavía goles ni asistencias.

A pesar de eso, sus estadísticas reflejan aporte en el juego colectivo, con 82.7% de precisión en pases y 8 oportunidades de peligro generadas.

Ahora, con apenas algunos partidos por delante, James tendrá una última oportunidad para mejorar su rendimiento en Minnesota, en lo que parece ser el cierre de una etapa corta y marcada por la incertidumbre.