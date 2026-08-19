No juega nada en su equipo y ‘Chino’ Huerta ya negocia repatriación con el Toluca

El futuro de César “Chino” Huerta en el futbol europeo luce cada vez más complicado, una situación que podría abrirle nuevamente las puertas de la Liga MX. El atacante mexicano no ha conseguido consolidarse con el Anderlecht y Toluca habría retomado las conversaciones para intentar ficharlo. De acuerdo con información de RSC Update, medio especializado en la actualidad del conjunto belga, la directiva de los Diablos Rojos habría reactivado las negociaciones directamente con el Anderlecht para buscar el regreso del extremo mexicano al futbol nacional. El interés de Toluca no es nuevo. El actual campeón de la Liga MX ya había seguido de cerca los pasos de Huerta durante el mercado de fichajes, aunque las conversaciones terminaron por enfriarse. Sin embargo, la falta de protagonismo del mexicano en Bélgica habría cambiado el escenario y permitido que la posibilidad de un regreso vuelva a tomar fuerza.

El panorama del “Chino” Huerta en Anderlecht se ha complicado considerablemente después de su participación con México en el Mundial 2026. Desde su regreso a Bélgica, el atacante no ha disputado un solo minuto con el Anderlecht. El conjunto belga ha disputado siete partidos desde la conclusión de la Copa del Mundo y Huerta no ha participado en ninguno. Además, el mexicano llegó a acumular cuatro ausencias consecutivas en las convocatorias, una situación que refleja las dificultades que enfrenta para ganarse un lugar dentro del proyecto deportivo del club. La situación también se trasladó al ámbito internacional, pues Huerta no fue incluido en la delegación del Anderlecht para enfrentar al Kairat Almaty en la Europa League. NUEVO REFUERZO COMPLICA AÚN MÁS SU PANORAMA La competencia interna aumentó con la llegada de Marten Winkler, futbolista procedente del Hertha BSC que fue incorporado por el Anderlecht para reforzar una zona del campo en la que también se desempeña Huerta. La nueva incorporación complica todavía más las posibilidades del mexicano de recuperar protagonismo y podría ser uno de los factores que impulsen una eventual salida durante el mercado de fichajes. Para Toluca, el escenario representa una oportunidad para intentar recuperar a un futbolista que conoce perfectamente la Liga MX y que podría convertirse en una alternativa importante para su ataque. Uno de los principales obstáculos para concretar la operación sería el aspecto económico.

Según la información difundida, Anderlecht habría establecido en alrededor de 6 millones de dólares el precio de Huerta, cantidad que Toluca buscaría reducir durante las negociaciones. Los Diablos Rojos ya realizaron una importante inversión durante el actual mercado de fichajes, por lo que la intención sería conseguir condiciones económicas más favorables para concretar el regreso del atacante. El hecho de que Huerta no sea considerado indispensable para el proyecto deportivo del Anderlecht podría favorecer las aspiraciones del conjunto mexicano, que buscaría aprovechar la situación para negociar una cantidad inferior a los seis millones de dólares. ¿REGRESA EL CHINO A LA LIGA MX? Por ahora, no existe un acuerdo cerrado entre Toluca y Anderlecht, pero las conversaciones habrían vuelto a ponerse sobre la mesa. El conjunto mexiquense ve en Huerta a un futbolista capaz de aportar velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas, características que podrían fortalecer a un equipo que busca mantenerse como protagonista después de conquistar el campeonato de la Liga MX. Para el “Chino”, un regreso al futbol mexicano representaría también una oportunidad para recuperar el protagonismo que perdió en Europa. Después de una etapa complicada en Bélgica, el atacante podría encontrar en Toluca el escenario ideal para relanzar su carrera y volver a convertirse en uno de los futbolistas importantes del futbol mexicano. Las negociaciones continúan en desarrollo y todavía existe distancia económica entre ambas partes, pero Toluca ya habría dado nuevamente el primer paso para intentar llevar a César Huerta de regreso a la Liga MX.