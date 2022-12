‘No le falté al respeto a la camiseta de México’: Messi habla sobre polémica con ‘Canelo’ Álvarez

Lionel Messi ha reaccionado a la polémica que inició Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien ya se disculpó con el capitán de la Selección de Argentina tras ser acusado de pisar una playera del Tri en el vestuario tras la victoria de los albicelestes por la segunda fecha del Grupo C en Qatar 2022.

A pesar de que Messi estaba alejado de los comentarios alrededor de la situación, incluso salieron a su defensa personajes como David Faitelson, Sergio ‘Kun’ Agüero, Miguel Layún y Andrés Guardado. quien intercambió su uniforme con Messi, tras el triunfo de su equipo contra Polonia por un marcador 2-0, lo que clasificó como primero de grupos a octavos de final, fue cuestionado al respecto.

“El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario”, contó a los medios vía TN.

”No tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie. Quedó ahí, no pasa nada”, finalizó.

Poco después de ver perder a la Selección Mexicana, el púgil publicó en redes sociales que mantener la playera en el suelo ya era un insulto hacia el país. “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! ¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Ante varios cruces e intercambios, el tapatío decidió echarse para atrás sobre su opinión y pedir perdón. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, aseguró.