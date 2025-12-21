Arranca El Cuchillo pago de agua a Texas

La Presa El Cuchillo empezó a liberar agua, a través de su cortina, durante los primeros minutos de hoy, en lo que sería su tercer desfogue en el año para abonar a la deuda hídrica de México con Estados Unidos.

En medio de hermetismo por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el municipio de General Bravo alertó ayer a la población de la apertura de al menos una de las compuertas de ese embalse, el más grande de Nuevo León y principal fuente de abasto de la Ciudad.

La advertencia tuvo lugar luego de que ese municipio y el de China, donde se ubica la presa, fueran avisados por la Conagua.

”Se hace del conocimiento que a partir de las 12:00 a.m. (primera hora del lunes 22 de diciembre), se tiene programada la apertura de una compuerta de la Presa El Cuchillo”, advirtió el municipio.

”Se recomienda permanecer alejados del Río San Juan”.

Aunque se solicitó información al Organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua, que encabeza Luis Carlos Alatorre, se respondió que será el Gobierno central el que en su momento la dé a conocer.

El envío de agua tiene lugar luego de que, el 12 de diciembre pasado, el Gobierno federal informó que entregará 249 millones de metros cúbicos a Texas entre el 15 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 ante presiones del Presidente Donald Trump para cubrir el adeudo pendiente.

El agua de El Cuchillo iría a Estados Unidos vía la Presa tamaulipeca Marte R. Gómez, que está en la misma cuenca.

El sábado, productores agrícolas de Tamaulipas aseguraron que la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum extraerá 150 millones de metros cúbicos de El Cuchillo -un 16.4 por ciento de su almacenamiento- para abonar a la deuda del agua.

Ese volumen equivale a 225 días del abasto que hoy surte El Cuchillo a Monterrey, que es de aproximadamente 7 mil 500 litros por segundo, casi la mitad de lo que consume la metrópoli regia.

Fuentes estatales habían adelantado que a El Cuchillo le sacarían 100 millones de metros cúbicos, pero representantes de distritos de riego tamaulipecos aseguraron que les informaron que serán 150 millones durante una reunión, el pasado jueves, con el director regional de la Conagua.

Ésta es al menos la tercera vez en el año que El Cuchillo libera agua para el adeudo, ya que en enero y abril se realizaron desfogues que sumaron un total de 260 millones de metros cúbicos.

Aunque el Río San Juan no es parte del Tratado, el Gobierno de Sheinbaum firmó en noviembre de 2024 la Minuta 331 de la Comisión Internacional de Aguas y Límites (CILA) para usar esa cuenca, donde se ubican El Cuchillo y la Marte R. Gómez, que es de uso agrícola.

El embalse tamaulipeco tenía ayer 687.9 millones de metros cúbicos, para un llenado del 88 por ciento, mientras que El Cuchillo tenía 913 millones, con un nivel del 81.2 por ciento.

APURAN DESFOGUE DE PRESA MARTE R. GÓMEZ

El Gobierno federal aceleró el desfogue de la Presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, el cual será compensado con el agua que se le extraerá a la Presa El Cuchillo.

De sábado para domingo, a la presa tamaulipeca le sacaron 42 mil litros por segundo, más de cuatro veces el volumen que se le desfogaba a diario hasta el pasado 13 de diciembre.

Desde esa fecha, y a partir de que el Gobierno federal informara que entregará 249 millones de metros cúbicos a Texas entre el 15 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, la Marte R. Gómez ha tenido un incremento paulatino en su extracción.

El nuevo aumento ocurrió luego de que el sábado, productores agrícolas de Tamaulipas aseguraran que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum extraerá 150 millones de metros cúbicos de El Cuchillo -un 16.4 por ciento de su almacenamiento- para abonar a la deuda del agua.