México
/ 20 diciembre 2025
    Explosión en Bazar Navideño en el Estado de México deja 11 lesionados

Presuntamente, el incidente fue ocasionado por un fallo en un tanque de Gas LP en los puestos de comida

El 20 de diciembre se reportó una explosión en el municipio de Teoloyucan, Estado de México.

El incidente ocurrió en el Bazar Navideño 2025 de la localidad. Las autoridades señalaron que la explosión se originó cerca de un local de comida.

Se estima que el incidente fue provocado, presuntamente, por una falla en el tanque de gas, utilizado en el puesto de la comida. Las autoridades municipales indicaron, tras el incidente, que se suspenderán a todos los negocios callejeros de comida que porten un tanque de gas o material inflamable, en las proximidades del jardín municipal.

Tras la explosión, se informó de la hospitalización de 11 personas. Las autoridades de Teoloyucan reportaron fallecidos en la escena, ni incidentes consecuentes por la explosión.

