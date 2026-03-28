¡Nocaut histórico! Alexa Grasso brilla en UFC y reclama su oportunidad por el cinturón

La noche de Alexa Grasso en Seattle tuvo todo lo que necesitaba una figura mexicana para reencontrarse con la élite: contundencia, oportunidad y una definición que encendió a la arena. En su regreso al octágono, la ex campeona de peso mosca derrotó a Maycee Barber con un nocaut en el primer round dentro de la pelea coestelar de UFC Fight Night, celebrada este sábado 28 de marzo de 2026 en la Climate Pledge Arena. Grasso, originaria de Guadalajara, volvió a competir luego de una pausa de casi nueve meses y lo hizo con un mensaje directo para toda la división: sigue siendo una contendiente de primer nivel. La mexicana regresaba con la mira puesta en “escalar la montaña” hacia una nueva oportunidad por el campeonato, y esa intención quedó respaldada con una actuación demoledora.

La pelea comenzó con una Grasso serena, precisa y bien plantada en el intercambio. De acuerdo con los reportes posteriores del evento, la mexicana trabajó primero con castigo a las piernas y luego encontró el momento exacto para conectar una izquierda recta que mandó a la lona a Barber. La secuencia fue tan explosiva que su rival quedó fuera de combate tras el impacto, en una finalización que fue descrita como una de las más impactantes de la cartelera. El triunfo tiene un peso todavía mayor por el contexto. Barber llegaba a esta revancha con una racha de siete victorias consecutivas, mientras que Grasso necesitaba una noche convincente para reposicionarse tras una etapa complicada. La mexicana ya había vencido a la estadounidense en 2021 por decisión unánime, pero ahora resolvió la historia de forma mucho más contundente, dejando claro que sigue teniendo recursos para competir contra cualquiera en las 125 libras.

La magnitud de su actuación también quedó reflejada en los premios posteriores, ya que distintos reportes señalaron que Grasso recibió uno de los bonos de Performance of the Night por su finalización en Seattle. Esa combinación de regreso exitoso, nocaut y reconocimiento oficial fortalece su candidatura para volver a meterse entre las principales aspirantes al cinturón. Para México, el resultado también representa una noticia de alto impacto en el deporte de combate. Alexa Grasso no solo recuperó protagonismo en UFC, sino que lo hizo con una exhibición que vuelve a poner su nombre entre los más importantes del país dentro de las MMA.

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