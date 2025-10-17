Noche especial de veteranos legendarios; porque quedan muchas páginas por escribir

Durante la noche del Thursday Night Football, tres atletas veteranos demostraron que la edad es solo un número. En una jornada que pareció sacada de 2012, Joe Flacco (40 años) y Aaron Rodgers (41) revivieron una rivalidad estelar entre Steelers y Bengals, mientras que en el diamante, Max Scherzer (41) se adueñó del montículo en un partido crucial de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El resultado: una de las veladas deportivas más entretenidas de los últimos tiempos, marcada por la experiencia, el talento y la resistencia de tres figuras que parecen desafiar el paso del tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Bengals vs Steelers: Joe Flacco supera a Aaron Rodgers en cerrado juego de la Semana 7

JOE FLACCO/40 AÑOS, 274 DÍAS

Recién llegado a Cincinnati tras ser traspasado hace apenas 10 días, Flacco debutó como titular con los Bengals en el Paycom Stadium con una actuación sobresaliente. Su precisión y temple lo convirtieron en la figura del partido, dejando al director de personal, Duke Tobin, como un visionario.

El veterano mariscal tuvo su mejor desempeño desde la Semana 5 de la temporada pasada, alcanzando un índice de pasador de 108.6 y conectando con Ja’Marr Chase en 16 ocasiones para 161 yardas y un touchdown, en 23 intentos.Por primera vez en cinco años, Flacco fue el mariscal más joven sobre el campo frente a Rodgers, y lo demostró en una jugada clave del último cuarto, cuando improvisó una carrera de 12 yardas que arrancó aplausos de la afición.

AARON RODGERS/41 AÑOS, 319 DÍAS

Pese a lanzar dos intercepciones que se tradujeron en 10 puntos para los Bengals, Rodgers volvió a mostrar su talento y precisión. El veterano lanzó cuatro touchdowns por segunda vez en la temporada, distribuyendo el balón a nueve receptores distintos y recordando por qué sigue siendo uno de los mejores brazos de la NFL.

El lanzamiento más espectacular de la noche, sin embargo, fue uno que no completó. Con siete segundos en el reloj, tras el gol de campo de Evan McPherson que dio ventaja a Cincinnati, Rodgers intentó una nueva Ave María para su colección. Rodó hacia su izquierda y lanzó desde su propia yarda 36 un envío que viajó 69.8 yardas, el pase más largo registrado por Next Gen Stats desde al menos 2017.

MAX SCHERZER/ 41 AÑOS, 82 DÍAS

Con los Blue Jays obligados a ganar como visitantes para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Marineros, Toronto confió en su as veterano, Max Scherzer, quien respondió con la garra que lo ha caracterizado durante su ilustre carrera.

Scherzer fue dominante durante las primeras cuatro entradas, cediendo solo un jonrón solitario a Josh Naylor. Cuando el mánager John Schneider se acercó al montículo en la quinta con un corredor en base, Scherzer le gritó que regresara al dugout —y el estratega obedeció—.“Estaba esperando ese momento”, confesó Schneider después del juego entre risas. “Pensé que me iba a matar, pero fue genial”.

Fue la primera victoria de Scherzer en postemporada desde que llevó a los Nacionales al título de la Serie Mundial en 2019. A sus 41 años, el tres veces ganador del premio Cy Young demostró que todavía puede dominar cuando más importa.