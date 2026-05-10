Novatos en Grandes Ligas impresionan en el inicio de la temporada; la están rompiendo

Griffin es parte de una nueva generación de novatos que ha irrumpido con fuerza en las Grandes Ligas conforme el calendario se acerca a mayo. Hasta el momento, el joven campocorto batea para .256 , con 2 jonrones , 16 carreras impulsadas y un perfecto 8 de 8 en bases robadas , además de defender el campocorto a un nivel sobresaliente.

“Veinte años y pegándole a la pelota contra la pared del jardín central”, expresó, “volvamos a cuando teníamos 20 años. Yo apenas estaba empezando a tener vello en las axilas, y este tipo está en un juego de Grandes Ligas. Es impresionante ”.

Se trataba de un muchacho de 20 años que inició hace unas semanas su camino en las Grandes Ligas. La acción fue tan impresionante que el mánager rival, Torey Lovullo , no ocultó su sorpresa.

Cuando Konnor Griffin, de los Piratas de Pittsburgh , conectó un descomunal batazo de 110.1 millas por hora y alcanzó la segunda base en el partido contra los Diamantes de Arizona, parecía que un día común para algún barteador consagrado, pero no.

Su impacto también se refleja en el rendimiento del equipo: los Piratas presumen marca de 21-17, y no es casualidad que la organización decidiera blindarlo con un contrato de 140 millones de dólares por nueve años, firmado en abril.

Lovullo, quien ha dirigido a los D-backs durante 10 temporadas, aseguró que hoy los jóvenes llegan mucho más listos a la Gran Carpa.

Y los números lo confirman. Según estadísticas basadas en Victorias Sobre Reemplazo (WAR), tres de las cinco generaciones más productivas de bateadores novatos desde 1950 han aparecido en los últimos cuatro años: 2023 (67.5 WAR), 2022 (53.7 WAR) y 2024 (49 WAR).

Hasta los juegos del jueves, la generación de novatos de este año proyecta llegar a 47 WAR, lo que la colocaría en el quinto lugar histórico.

Incluso la generación de 2025, aunque menos numerosa, también dejó figuras de impacto inmediato. Uno de los ejemplos más claros fue Nick Kurtz, quien apenas tuvo 210 turnos al bate en ligas menores antes de llegar con los Atléticos y terminar bateando para .290, con 36 jonrones y 86 impulsadas en 117 juegos, ganando el Novato del Año de la Liga Americana en 2025.

“Ahora todo está en avance rápido... estos chicos se están desarrollando”, señaló Lovullo, destacando que su equipo busca construir desde casa y no depender de grandes firmas en agencia libre.

¿QUE OTROS NOVATOS IMPACTAN EN LA PRIMERA PARTE DE LA TEMPORADA?

Kevin McGonigle (Detroit): batea .299, con 2 jonrones, 16 impulsadas y OPS de .845, alternando entre campocorto y tercera base, además de firmar contrato de 150 millones por ocho años.

JJ Wetherholt (San Luis): la séptima selección global del Draft 2024, ya suma 7 jonrones y apunta a convertirse en pieza clave para los Cardenales.

Chase DeLauter (Cleveland): batea .306, con 6 jonrones y 23 impulsadas, confirmando por qué debutó incluso en playoffs la campaña anterior.

Munetaka Murikami (Medias Blancas): el japonés de 26 años ha conectado 14 jonrones en 37 juegos, mostrando poder real desde el inicio.

Kazuma Okamoto (Toronto): tras un arranque lento, ya batea .246, con 10 jonrones y 23 impulsadas.

Sal Stewart (Cincinnati): registra promedio de .245, con 10 jonrones y 30 carreras impulsadas jugando principalmente en primera base.