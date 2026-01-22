Finales de Conferencia NFL: el domingo donde la historia no espera permiso

Los campeonatos de conferencia no son solo la antesala del Super Bowl. Son el punto exacto donde la NFL deja de mirar al futuro y ajusta cuentas con su pasado. Este domingo, la liga no se juega únicamente boletos a Las Vegas: se juega legado, jerarquía y narrativa.

Empecemos por el elefante en la sala: Patriots de New England. Once triunfos en juegos de campeonato de conferencia no son casualidad ni nostalgia. Son cultura. Y Mike Vrabel, en su primer año como head coach, no está intentando “reconstruir” nada. Está exigiendo continuidad histórica. Si vence a Broncos de Denver, no solo lleva a los Patriots al Super Bowl: entra a un club diminuto de entrenadores que lograron eso en su temporada debut. Eso no es mérito circunstancial; es autoridad inmediata.

Del otro lado está Broncos de Denver, el equipo más violento del año en el sentido más literal del fútbol americano: 68 capturas en temporada regular y contando. No es un dato bonito, es una advertencia. Los Broncos están a dos sacks de colocarse entre las defensivas más feroces que ha visto la liga en una temporada completa. Sean Payton no vino a Denver a “ordenar la casa”; vino a reinstalar el miedo. Si gana, se convierte en uno de los pocos coaches que han llevado a dos franquicias distintas al Super Bowl. Eso es estatus Hall of Fame en tiempo real.

Pero si la AFC huele a choque de imperios, la NFC es un duelo ideológico.

Seahawks de Seattle representan la defensa. La paciencia. El control. La estadística incómoda: nadie anotó menos puntos contra ellos en toda la temporada. Rams de Los Ángeles, en cambio, son el exceso bien ejecutado: la ofensiva más productiva de la NFL, con Sean McVay acercándose peligrosamente a romper marcas históricas antes de cumplir 40 años. No es juventud: es precocidad convertida en dominio.

Este Rams de Los Ángeles vs Seahawks de Seattle no es un juego más. Es apenas el tercer campeonato de conferencia desde 1970 en el que el mejor ataque se enfrenta a la mejor defensa. La historia dice que estos partidos no se ganan: se sobreviven.

Y luego están los quarterbacks, porque siempre terminamos ahí.