Ohtani alcanza 30 jonrones por sexta campaña consecutiva y aprieta la lucha por el MVP de la Liga Nacional

El logro adquiere mayor relevancia por el momento que atraviesa el japonés en la pelea por el MVP de la Liga Nacional , competencia en la que Pete Crow-Armstrong ha elevado considerablemente la presión con una temporada extraordinaria para los Cachorros de Chicago.

El batazo representó el 30º jonrón de Ohtani en la temporada , con lo que alcanzó por sexta campaña consecutiva la barrera de los 30 cuadrangulares . Además, extendió a tres temporadas seguidas con al menos 30 vuelacercas su paso con los Dodgers.

Shohei Ohtani volvió a hacer historia en las Grandes Ligas. El japonés conectó un cuadrangular de dos carreras que recorrió 448 pies en el tercer inning y ayudó a los Dodgers de Los Ángeles a imponerse 7-6 sobre los Rockies de Colorado , en Coors Field.

El jonrón del martes llegó apenas un día después de que Ohtani conectara dos cuadrangulares en la victoria de los Dodgers por 11-5 sobre Colorado.

Con su actuación, el japonés confirmó nuevamente su extraordinario rendimiento en Coors Field, uno de los parques más favorables para los bateadores debido a la altitud de Denver. Ohtani acumula una impresionante racha de 22 partidos consecutivos conectando al menos un hit en este estadio.

Su producción en Colorado ha sido particularmente sobresaliente, convirtiendo cada visita de los Dodgers en un escenario propicio para que el japonés despliegue su poder.

Además, sus 139 jonrones con los Dodgers en sus primeras tres temporadas representan una cifra histórica para la franquicia.

PERO CROW-ARMSTRONG NO BAJA EL RITMO

Mientras Ohtani sigue acumulando récords, Pete Crow-Armstrong mantiene una producción ofensiva que lo ha colocado de lleno en la conversación por el MVP de la Liga Nacional.

El jardinero central de los Cachorros tuvo un lunes espectacular frente a los Medias Blancas. Primero conectó un cuadrangular para abrir el encuentro y posteriormente pegó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para dejar tendido a Chicago.

La hazaña lo convirtió en apenas el sexto jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar un jonrón de apertura y otro para dejar tendido al rival en el mismo partido.

Pero su exhibición no terminó ahí. Al día siguiente, Crow-Armstrong volvió a abrir un encuentro con cuadrangular, convirtiéndose en apenas el 13º jugador desde al menos 1900 en conseguir un jonrón para comenzar un partido inmediatamente después de haber conectado un cuadrangular de walk-off en el juego anterior.

La extraordinaria campaña de Crow-Armstrong también le permitió alcanzar una marca que confirma su impacto ofensivo y defensivo.

El jardinero de los Cachorros llegó a 31 jonrones y consiguió temporadas consecutivas de al menos 30 cuadrangulares y 30 bases robadas.

De esta manera, el pelotero se convirtió en uno de los principales contendientes al MVP, especialmente por su combinación de producción ofensiva, velocidad y defensa en el jardín central.

De hecho, la carrera por el premio se ha transformado en uno de los principales atractivos de la recta final de la temporada. Ohtani, actual ganador del MVP de la Liga Nacional, enfrenta ahora una fuerte competencia de Crow-Armstrong, quien ha tomado protagonismo con su extraordinario desempeño integral.

DODGERS ENCUENTRAN NUEVAMENTE EL BATEO OPORTUNO

La victoria sobre Colorado también representó una respuesta ofensiva de los Dodgers después de un periodo complicado con el madero.

Kyle Tucker aportó un doblete productor durante un tercer inning de tres carreras, mientras Los Ángeles encontró batazos importantes a lo largo de su alineación.

Tucker, quien atravesaba una prolongada sequía ofensiva, consiguió así un batazo oportuno para contribuir al triunfo.

En el montículo, Tanner Scott asumió el papel de cerrador después de que Edwin Díaz ingresara a la lista de lesionados de 15 días. El zurdo consiguió un salvamento de cuatro outs, aunque tuvo que trabajar bajo presión en el noveno episodio ante la reacción de los Rockies.

LA DEFINICIÓN DEL MVP QUE PROMETE EMOCIÓN

Con la temporada entrando en su tramo definitivo, Ohtani y Crow-Armstrong protagonizan una de las carreras individuales más interesantes de las Grandes Ligas.