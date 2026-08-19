¡Fernando Tatis Jr. se roba el show! Pega dos jonrones y evita un grand slam ante los Mets

El jardinero derecho necesitó un solo lanzamiento para poner a los Padres adelante. En el primer inning, conectó el primer envío del novato Zac Thornton y mandó la pelota hasta el segundo nivel del jardín izquierdo, en un batazo calculado en 452 pies .

El dominicano terminó la noche con dos cuadrangulares, tres carreras producidas y una atrapada que evitó un posible grand slam de Francisco Lindor . Su actuación fue tan determinante que, de manera simbólica, estuvo involucrado en un diferencial de siete carreras para San Diego: produjo tres y evitó cuatro con su espectacular intervención defensiva.

Fernando Tatis Jr. protagonizó una de las actuaciones más espectaculares de la temporada de Grandes Ligas , al combinar su poder ofensivo con una extraordinaria jugada defensiva para conducir a los Padres de San Diego a una victoria de 5-2 sobre los Mets de Nueva York , este martes 18 de agosto en Citi Field.

Ese cuadrangular fue el 14 de Tatis en la temporada, además de convertirse en su 18º jonrón como primer bateador del encuentro, la cifra más alta en la historia de los Padres. Pero apenas era el comienzo de su extraordinaria noche.

LA ATRAPADA QUE CAMBIÓ EL PARTIDO

La jugada más importante llegó en la parte baja de la segunda entrada. Robbie Ray había permitido que los Mets llenaran las bases con dos outs. Entonces, Francisco Lindor conectó un elevado profundo hacia el jardín derecho que parecía destinado a convertirse en un grand slam.

Tatis corrió hacia la zona cercana a la barda, calculó el batazo y saltó para atraparlo cuando la pelota comenzaba a superar el muro.

El dominicano le robó cuatro carreras a los Mets y preservó la ventaja de San Diego, en una acción que desató la locura en Citi Field.

Ray, consciente de la importancia de la jugada, reaccionó llevándose las manos a la cabeza, mientras Tatis mostraba la pelota para confirmar que había conseguido el out.

SEGUNDO TABLAZO Y NOCHE HISTÓRICA

Tres entradas después, Tatis volvió a castigar a Thornton. El dominicano conectó un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín derecho, batazo de 379 pies según los registros del juego, para ampliar la ventaja de los Padres a 3-0. Con ello llegó a 15 jonrones en la temporada y consiguió el 14º juego de múltiples cuadrangulares de su carrera, el segundo que registra en 2026.

Su línea ofensiva terminó en 2 hits, 2 carreras anotadas y 3 producidas en cinco turnos, mientras que su aporte defensivo resultó igualmente decisivo.

Una combinación que no se veía desde Mike Cameron. La actuación de Tatis también lo colocó en un grupo muy reducido de jugadores de Grandes Ligas.

El dominicano se convirtió en el primer pelotero desde Mike Cameron, en 2002, en conectar múltiples jonrones y, en el mismo encuentro, robar un grand slam con una atrapada sobre la barda.

Cameron había protagonizado aquella hazaña el 2 de mayo de 2002, cuando conectó cuatro cuadrangulares para los Marineros de Seattle frente a los Medias Blancas de Chicago y evitó un grand slam de Magglio Ordóñez.

Tatis no igualó los cuatro jonrones de Cameron, pero sí reprodujo aquella extraordinaria combinación de poder ofensivo y una atrapada defensiva que evitó cuatro carreras.

Padres toman ventaja en la pelea por el comodín. Robbie Ray también tuvo una actuación importante al lanzar seis entradas, permitir una carrera y tres imparables, además de ponchar a cuatro bateadores, para conseguir su undécima victoria de la campaña.

Manny Machado agregó otro cuadrangular para San Diego, mientras que los Mets respondieron con vuelacercas solitarios de Luis Torrens y Luis Robert Jr.

Con el triunfo, los Padres mejoraron su marca a 68-59 y quedaron dos juegos por delante de Arizona en la pelea por el último boleto de comodín de la Liga Nacional. Además, San Diego llegó a una marca de 10-5 desde la fecha límite de cambios.

Para Tatis, sin embargo, el momento más especial de la noche no estuvo en ninguno de sus dos cuadrangulares. “Es un sueño de niño hecho realidad”, dijo el dominicano al recordar su vínculo con Nueva York y la emoción de protagonizar una jugada semejante en Citi Field.

Una noche en la que Tatis Jr. prácticamente lo hizo todo: bateó, produjo, corrió y, sobre todo, evitó cuatro carreras con una atrapada que terminó siendo tan importante como sus dos jonrones.