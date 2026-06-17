Orlando City sueña con una dupla de miedo: Santiago Giménez y Andre-Pierre Gignac

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    Orlando City sueña con una dupla de miedo: Santiago Giménez y Andre-Pierre Gignac
    El dinero no es problema para el club de la MLS, que quiere competirle al Inter Miami en la adquisición de figuras y tiene a estas dos en la mira. FOTOS: ESPECIAL

El club estadounidense pretende reunir a al mexicano y al francés en un mismo proyecto. La situación del Chaquito con el Milan y una oferta millonaria podrían abrir la puerta a una sociedad altamente mediática en la MLS

El futuro de Santiago Giménez podría dar un giro inesperado en los próximos meses. Aunque la prioridad del delantero mexicano continúa siendo mantenerse en el futbol europeo, una importante propuesta económica desde la MLS podría modificar sus planes y llevarlo a Estados Unidos.

Diversos reportes señalan que Orlando City estudia la posibilidad de incorporar al atacante del AC Milan para conformar una dupla estelar junto a André-Pierre Gignac, quien estaría próximo a iniciar una nueva etapa en el futbol estadounidense tras cerrar su exitoso ciclo con Tigres.

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La situación de Giménez en Italia ha despertado múltiples especulaciones sobre una eventual salida. Una lesión de tobillo y un periodo de menor productividad ofensiva han provocado que varios clubes sigan de cerca su situación, incluyendo equipos de la Premier League y de LaLiga.

Sin embargo, Orlando City tendría un argumento de peso para competir por su fichaje: el aspecto económico. De acuerdo con las versiones que circulan en torno a la operación, el club estaría dispuesto a ofrecerle un contrato similar al que percibe actualmente en Italia, cercano a los 4.6 millones de dólares anuales, además de contemplar incentivos por rendimiento y cumplimiento de objetivos deportivos.

Por su parte, Gignac tendría prácticamente definido su desembarco en la MLS después de concluir una de las etapas más exitosas de un futbolista extranjero en la historia reciente de la Liga MX, donde se convirtió en referente y máximo ídolo de Tigres.

Si ambas incorporaciones terminan concretándose, Orlando City contaría con una de las delanteras más llamativas del futbol norteamericano. La combinación entre la experiencia y jerarquía de Gignac y el presente goleador de Giménez podría convertir al conjunto de Florida en uno de los principales focos de atención de la MLS.

Además del impacto deportivo, la posible sociedad entre el mexicano y el francés generaría un enorme atractivo mediático para la liga, al reunir a dos de los atacantes más reconocidos por la afición mexicana en un mismo proyecto.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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