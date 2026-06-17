Efraín Juárez da el salto a Europa: asumirá el mando del campeón de Hungría

La información fue dada a conocer por el periodista David Faitelson , quien aseguró que el exfutbolista ya firmó su contrato con el conjunto magiar, equipo que disputará las rondas clasificatorias de la próxima UEFA Champions League .

Efraín Juárez está a punto de cumplir uno de los mayores objetivos de su carrera como director técnico. Luego de una etapa exitosa en el futbol mexicano, el estratega nacional emprenderá su primera aventura en Europa al frente del Gyori ETO , vigente campeón de la liga de Hungría.

Según el comunicador, Juárez también analizó otras opciones en el continente, incluyendo proyectos con el Maccabi Tel Aviv de Israel y el Mallorca de España. Sin embargo, la posibilidad de competir por un boleto a la máxima competición de clubes del mundo terminó siendo un factor decisivo para aceptar la propuesta húngara.

“Efraín Juárez ha firmado un contrato para dirigir al campeón de la liga de Hungría, el Gyori ETO. Estuvo negociando con Maccabi Tel Aviv y con Mallorca, pero el equipo húngaro jugará clasificación a Champions y eventualmente puede jugar Europa League o Conference”, señaló Faitelson.

El reto para el entrenador mexicano será importante. Además de defender el título local, deberá intentar llevar al club a la fase principal de la Champions League. En caso de no superar todas las eliminatorias previas, el equipo aún tendría la posibilidad de competir en la Europa League o en la Conference League.

La llegada de Juárez al futbol europeo también representa el comienzo de una nueva etapa tras su inesperada salida de Pumas, institución en la que dejó una huella positiva entre la afición. Durante su gestión, el conjunto universitario recuperó competitividad, identidad y carácter, cualidades que lo llevaron a disputar la final del Clausura 2026.

Por ello, muchos seguidores auriazules confiaban en la continuidad de un proyecto que parecía encaminado a consolidarse. No obstante, diversas versiones señalaron diferencias con la directiva en torno a la planeación deportiva y la conformación del plantel para la siguiente temporada.