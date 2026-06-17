Efraín Juárez da el salto a Europa: asumirá el mando del campeón de Hungría

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    Efraín Juárez da el salto a Europa: asumirá el mando del campeón de Hungría
    La posibilidad de competir por un boleto a la máxima competición de clubes del mundo hizo a Juárez aceptar la propuesta húngara. FOTO: MEXSPORT

El técnico mexicano iniciará su primera aventura en el viejo continente al firmar con el Gyori ETO, el vigente monarca, mismo que buscará un lugar en la próxima UEFA Champions League

Efraín Juárez está a punto de cumplir uno de los mayores objetivos de su carrera como director técnico. Luego de una etapa exitosa en el futbol mexicano, el estratega nacional emprenderá su primera aventura en Europa al frente del Gyori ETO, vigente campeón de la liga de Hungría.

La información fue dada a conocer por el periodista David Faitelson, quien aseguró que el exfutbolista ya firmó su contrato con el conjunto magiar, equipo que disputará las rondas clasificatorias de la próxima UEFA Champions League.

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Según el comunicador, Juárez también analizó otras opciones en el continente, incluyendo proyectos con el Maccabi Tel Aviv de Israel y el Mallorca de España. Sin embargo, la posibilidad de competir por un boleto a la máxima competición de clubes del mundo terminó siendo un factor decisivo para aceptar la propuesta húngara.

“Efraín Juárez ha firmado un contrato para dirigir al campeón de la liga de Hungría, el Gyori ETO. Estuvo negociando con Maccabi Tel Aviv y con Mallorca, pero el equipo húngaro jugará clasificación a Champions y eventualmente puede jugar Europa League o Conference”, señaló Faitelson.

El reto para el entrenador mexicano será importante. Además de defender el título local, deberá intentar llevar al club a la fase principal de la Champions League. En caso de no superar todas las eliminatorias previas, el equipo aún tendría la posibilidad de competir en la Europa League o en la Conference League.

La llegada de Juárez al futbol europeo también representa el comienzo de una nueva etapa tras su inesperada salida de Pumas, institución en la que dejó una huella positiva entre la afición. Durante su gestión, el conjunto universitario recuperó competitividad, identidad y carácter, cualidades que lo llevaron a disputar la final del Clausura 2026.

Por ello, muchos seguidores auriazules confiaban en la continuidad de un proyecto que parecía encaminado a consolidarse. No obstante, diversas versiones señalaron diferencias con la directiva en torno a la planeación deportiva y la conformación del plantel para la siguiente temporada.

Esos desacuerdos habrían derivado en la ruptura definitiva, abriendo la puerta para que Juárez aceptara el desafío europeo y comenzara una aventura que podría colocarlo en el escaparate de las competiciones más importantes del continente.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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