Oswaldo Pirela, coach de los Padres de San Diego, es detenido por autoridades migratorias en Texas

Oswaldo Pirela, entrenador de receptores en el sistema de Ligas Menores de los Padres de San Diego, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses durante un viaje de trabajo en Texas, un caso que ha generado preocupación entre sus familiares y dentro de la comunidad latina vinculada al béisbol profesional. Pirela, de 34 años, fue arrestado alrededor de las 5 de la mañana del domingo en el aeropuerto de El Paso, ciudad donde los Padres tienen a su filial de Triple-A, los El Paso Chihuahuas. Actualmente permanece bajo custodia en un centro de detención migratoria de esa localidad, de acuerdo con registros federales.

La organización de San Diego confirmó que está al tanto de la detención y señaló que trabaja para obtener más información sobre la situación de su empleado.

Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no había respondido a las solicitudes de información relacionadas con el caso. UN VIAJE DE TRABAJO QUE TERMINO EN DETENCIÓN De acuerdo con Daniela Pirela, hermana de Oswaldo, el entrenador se encontraba en El Paso como parte de sus responsabilidades profesionales cuando fue detenido. La familia sostiene que el venezolano ha vivido en Estados Unidos durante aproximadamente 12 años y que no tiene antecedentes de haber violado las leyes del país. Pirela vive en Peoria, Arizona, junto con su esposa y sus dos hijos, de nueve y cuatro años, ambos ciudadanos estadounidenses. “Desde que llegó a este país, lo único que ha hecho es seguir las reglas de este país y hacer las cosas correctamente”, afirmó Daniela Pirela. La familia asegura que Oswaldo llegó a Estados Unidos en 2014, huyendo de la persecución política en Venezuela, y que en 2015 inició formalmente un proceso de solicitud de asilo por los canales establecidos por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el procedimiento migratorio permanece pendiente. Según sus familiares, al momento de su detención Pirela no llevaba físicamente consigo su tarjeta de permiso de trabajo, aunque sí contaba con documentación temporal de identificación. Ese detalle se encuentra ahora en el centro de la situación legal que enfrenta el entrenador venezolano. Jorge Heli Pirela, hermano de Oswaldo, también se pronunció públicamente sobre la detención y aseguró que la familia llegó a Estados Unidos buscando protección. “Oswaldo, al igual que yo y otros miembros de nuestra familia, fue afectado directamente por la persecución del régimen venezolano. Vinimos a Estados Unidos buscando seguridad a través del proceso legal, solicitamos asilo por los canales adecuados y hemos trabajado duro para construir nuestras vidas”, escribió en redes sociales. La familia busca ahora representación legal y apoyo para esclarecer la situación migratoria de Oswaldo y conseguir su liberación.

También han solicitado la intervención de figuras políticas, entre ellas el congresista Abraham Hamadeh, mientras el caso comienza a generar atención entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. DEL DIAMANTE AL SISTEMA DE LOS PADRES Antes de convertirse en entrenador, Pirela tuvo una breve trayectoria como jugador profesional. El venezolano se desempeñó como receptor en las Ligas Menores dentro de la organización de los Texas Rangers, aunque no consiguió llegar a las Grandes Ligas como jugador. Su carrera tomó posteriormente otro rumbo dentro del béisbol profesional. Pirela se incorporó al sistema de los Padres de San Diego, donde comenzó a trabajar en el desarrollo de receptores y terminó ocupando un puesto como entrenador dentro de las sucursales de la organización. Su función lo llevó precisamente a El Paso, donde los Padres cuentan con los Chihuahuas como una de sus principales filiales de desarrollo. El arresto ocurrió, por tanto, mientras Pirela realizaba una actividad relacionada con su trabajo dentro de una organización de Grandes Ligas. UNA FAMILIA SEPARADA POR LA INCERTIDUMBRE El caso ha provocado especial preocupación por la situación familiar del entrenador. Pirela es padre de dos niñas estadounidenses, de cuatro y nueve años, quienes ahora enfrentan la posibilidad de permanecer separadas de su padre mientras se resuelve su situación migratoria. Para sus familiares, la detención resulta especialmente difícil de entender debido a que aseguran que Oswaldo ha pasado años construyendo una vida en Estados Unidos, trabajando dentro del béisbol profesional y cumpliendo con los procedimientos establecidos para solicitar protección migratoria. La familia también sostiene que su llegada al país estuvo relacionada directamente con la situación política que enfrentaba en Venezuela y que su solicitud de asilo fue presentada por las vías correspondientes. LOS PADRES GUARDAN SILENCIO La organización de San Diego enfrenta ahora una situación compleja. Aunque confirmó que conoce el arresto y que intenta reunir información, el club todavía no ha ofrecido detalles sobre la situación migratoria de Pirela ni sobre las acciones legales que podría emprender en su favor. La detención también ha generado preocupación entre aficionados y miembros de la comunidad latina relacionada con el béisbol estadounidense, particularmente por tratarse de un trabajador de una organización de Grandes Ligas que fue detenido durante un viaje profesional. El caso pone nuevamente sobre la mesa la complejidad de los procesos migratorios y de asilo en Estados Unidos, especialmente cuando existen solicitudes pendientes durante varios años.