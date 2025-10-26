Packers sorprenden a los Steelers 35-25 en el regreso de Aaron Rodgers a Pittsburgh

El Sunday Night Football ofreció una noche cargada de emociones en el Acrisure Stadium, donde los Steelers de Pittsburgh recibieron a los Packers de Green Bay en el esperado regreso de Aaron Rodgers.

Sin embargo, la historia no terminó como el mariscal veterano habría querido: los Packers se impusieron 35-25 y rompieron una racha de más de cinco décadas sin ganar en esa ciudad.

Rodgers, quien forjó su leyenda durante casi 20 años con Green Bay, inició el partido con buen ritmo, guiando dos series que terminaron en puntos y dando ventaja 16-7 al medio tiempo.

Pero la defensa de Pittsburgh se desfondó tras el descanso, y la ofensiva de Jordan Love encontró el camino con una segunda mitad explosiva.