Packers sorprenden a los Steelers 35-25 en el regreso de Aaron Rodgers a Pittsburgh

Deportes
/ 26 octubre 2025
    Packers sorprenden a los Steelers 35-25 en el regreso de Aaron Rodgers a Pittsburgh
    Tucker Kraft celebra su gran recepción de touchdown que marcó la remontada de los Packers. FOTO: AP

Green Bay rompió su larga mala racha en Pittsburgh con una remontada liderada por Jordan Love, mientras Aaron Rodgers no pudo celebrar ante su exequipo

El Sunday Night Football ofreció una noche cargada de emociones en el Acrisure Stadium, donde los Steelers de Pittsburgh recibieron a los Packers de Green Bay en el esperado regreso de Aaron Rodgers.

Sin embargo, la historia no terminó como el mariscal veterano habría querido: los Packers se impusieron 35-25 y rompieron una racha de más de cinco décadas sin ganar en esa ciudad.

Rodgers, quien forjó su leyenda durante casi 20 años con Green Bay, inició el partido con buen ritmo, guiando dos series que terminaron en puntos y dando ventaja 16-7 al medio tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: México brilla en Aguascalientes con dos oros y dos platas en la Liga de Naciones de Frontón 30 m

Pero la defensa de Pittsburgh se desfondó tras el descanso, y la ofensiva de Jordan Love encontró el camino con una segunda mitad explosiva.

LOS AJUSTES QUE CAMBIARON EL JUEGO

El entrenador Matt LaFleur reestructuró el ataque tras el descanso y explotó las debilidades del perímetro rival. Tucker Kraft fue la figura ofensiva con una recepción de 59 yardas que volteó el marcador y encendió la remontada.

La defensa, por su parte, presionó de manera constante a Rodgers, forzando errores en momentos decisivos.

Un fumble de Kenneth Gainwell en el último cuarto selló la suerte de los Steelers. Green Bay aprovechó el balón suelto para anotar y ampliar la diferencia a dos posesiones, mientras el reloj se consumía entre abucheos del público local.

NO HUBO ‘VENGANZA’ DE AARON RODGERS

El regreso del legendario quarterback fue uno de los temas más comentados de la semana. Rodgers había asegurado que no se trataba de un “juego de revancha”, pero el ambiente en el estadio reflejaba tensión y nostalgia.

A pesar de mostrar destellos de su talento, no logró mantener el ritmo ante una defensa que lo limitó en el segundo tiempo.

Con este resultado, los Packers mejoran a 5-1-1 y refuerzan su condición de aspirantes en la NFC. Los Steelers, en cambio, caen a 4-3 y deberán ajustar de inmediato si quieren mantenerse en la pelea por los playoffs.

