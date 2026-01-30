Patriots eligen el uniforme blanco para jugar el Super Bowl, ¿cuántos lo han ganado portando ese color?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Sea por cábala o tendencia, pero New England prefirió jugar con el traje alternativo con la ventaja que le da escoger por ser el local administrativamente
Los New England Patriots están de regreso en el Super Bowl LX. La franquicia, ahora dirigida por Mike Vrabel, buscará sumar su séptimo Trofeo Vince Lombardi, una hazaña que en gran parte de su historia reciente ha estado ligada a su uniforme alternativo en color blanco, el mismo que pretenden volver a utilizar en la era de Drake Maye.
En su condición de equipo administrativo local para el Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks, los Patriots confirmaron este jueves que el partido se disputará el próximo 8 de febrero y que lo harán vistiendo de blanco, un uniforme que históricamente les ha traído resultados positivos en el máximo escenario de la NFL.
Durante la dinastía construida con Tom Brady y Bill Belichick, New England ganó cuatro de sus seis títulos de Super Bowl utilizando el uniforme blanco, imponiéndose a los Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, Atlanta Falcons y Los Angeles Rams.
En contraste, los Patriots también saben lo que es levantar el Vince Lombardi con su uniforme azul tradicional, ya que dos de sus campeonatos llegaron vistiendo ese color. Sin embargo, ese mismo jersey quedó marcado por sus dos derrotas ante los New York Giants, un antecedente que reforzó la preferencia del equipo por el blanco en el Super Bowl.
TE PUEDE INTERESAR: Bill Belichick se queda fuera del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad
Esa cábala no es exclusiva de New England. Las estadísticas generales del Super Bowl respaldan la decisión, ya que en 37 de los 59 Super Bowls disputados, el equipo que vistió de blanco terminó coronándose campeón, una tendencia que se ha mantenido con el paso de las décadas.
No obstante, la historia de los Patriots con el uniforme blanco no es perfecta. A pesar de su éxito con ese color, también conocen la derrota en un Super Bowl vistiendo de blanco, lo que recuerda que ninguna superstición garantiza el triunfo.
Ese episodio llegó en el Super Bowl LII, cuando los Philadelphia Eagles, liderados por Nick Foles, sorprendieron a la dinastía de Tom Brady y le arrebataron el título a New England en un duelo inolvidable.
Aun con ese antecedente, los Patriots han decidido mantenerse fieles a la fórmula que más éxitos les ha dado en el escenario grande. Vestir de blanco, para New England, no es solo una elección estética, sino una decisión cargada de historia, números y simbolismo.
Ahora, en el Super Bowl LX, los Patriots intentarán que esa tradición vuelva a inclinar la balanza a su favor y los acerque, una vez más, a la gloria máxima de la NFL.
¿PORTAR EL BLANCO, ASEGURA EL TRIUNFO?
A lo largo de la historia del Super Bowl, el color del uniforme ha alimentado todo tipo de cábalas, estadísticas curiosas y debates entre aficionados. Una de las más llamativas es la relacionada con el uniforme blanco, que con el paso de las décadas se ha convertido en sinónimo de éxito en el juego más importante de la NFL.
Hasta el Super Bowl LVIII, disputado tras la temporada 2023, los equipos que vistieron de blanco han ganado 37 de los 58 Super Bowls celebrados. Esta cifra confirma que, históricamente, el uniforme claro ha sido más efectivo que el tradicional jersey oscuro en el gran escenario del futbol americano profesional.
La explicación no es meramente estética. Durante muchos años, el equipo considerado “visitante” en el Super Bowl estaba obligado a usar uniforme blanco, lo que coincidió con épocas de dominio de dinastías como Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers y New England Patriots, franquicias que supieron ganar tanto de local como “fuera de casa”.
Los Dallas Cowboys son quizá el ejemplo más emblemático de esta tendencia. El equipo texano, famoso por usar blanco incluso como local, ganó varios de sus títulos de Super Bowl portando ese color, lo que ayudó a reforzar la idea de que el blanco estaba asociado al triunfo.
En años recientes, la superstición se ha mantenido vigente. Equipos como los Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs y Los Angeles Rams también han conquistado el Trofeo Lombardi usando uniforme blanco, manteniendo viva una estadística que parece resistirse al paso del tiempo.
Esta tendencia ha influido incluso en decisiones estratégicas. No son pocos los equipos que, al ganar el volado previo al Super Bowl, eligen usar uniforme blanco antes que tener la posesión inicial, confiando en la historia y en el peso simbólico de la estadística.
Sin embargo, la NFL ha visto cómo algunos conjuntos han intentado romper el “mito”. Franquicias como los Green Bay Packers, Chicago Bears o Baltimore Ravens han logrado títulos importantes vistiendo colores oscuros, demostrando que la preparación y el talento pesan más que cualquier cábala.
Aun así, el dato sigue siendo contundente: más del 60 por ciento de los Super Bowls han sido ganados por equipos vestidos de blanco, una proporción demasiado alta como para pasar desapercibida entre aficionados, analistas y jugadores.
En una liga tan obsesionada con los detalles como la NFL, el uniforme blanco ya forma parte del folclor del Super Bowl. Puede que no garantice la victoria, pero la historia demuestra que, cuando llega el momento decisivo, vestir de blanco ha sido, muchas veces, vestir de campeón.