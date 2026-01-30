Patriots eligen el uniforme blanco para jugar el Super Bowl, ¿cuántos lo han ganado portando ese color?

Los New England Patriots están de regreso en el Super Bowl LX. La franquicia, ahora dirigida por Mike Vrabel, buscará sumar su séptimo Trofeo Vince Lombardi, una hazaña que en gran parte de su historia reciente ha estado ligada a su uniforme alternativo en color blanco, el mismo que pretenden volver a utilizar en la era de Drake Maye.

En su condición de equipo administrativo local para el Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks, los Patriots confirmaron este jueves que el partido se disputará el próximo 8 de febrero y que lo harán vistiendo de blanco, un uniforme que históricamente les ha traído resultados positivos en el máximo escenario de la NFL.

Durante la dinastía construida con Tom Brady y Bill Belichick, New England ganó cuatro de sus seis títulos de Super Bowl utilizando el uniforme blanco, imponiéndose a los Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, Atlanta Falcons y Los Angeles Rams.

En contraste, los Patriots también saben lo que es levantar el Vince Lombardi con su uniforme azul tradicional, ya que dos de sus campeonatos llegaron vistiendo ese color. Sin embargo, ese mismo jersey quedó marcado por sus dos derrotas ante los New York Giants, un antecedente que reforzó la preferencia del equipo por el blanco en el Super Bowl.

Esa cábala no es exclusiva de New England. Las estadísticas generales del Super Bowl respaldan la decisión, ya que en 37 de los 59 Super Bowls disputados, el equipo que vistió de blanco terminó coronándose campeón, una tendencia que se ha mantenido con el paso de las décadas.

No obstante, la historia de los Patriots con el uniforme blanco no es perfecta. A pesar de su éxito con ese color, también conocen la derrota en un Super Bowl vistiendo de blanco, lo que recuerda que ninguna superstición garantiza el triunfo.

Ese episodio llegó en el Super Bowl LII, cuando los Philadelphia Eagles, liderados por Nick Foles, sorprendieron a la dinastía de Tom Brady y le arrebataron el título a New England en un duelo inolvidable.

Aun con ese antecedente, los Patriots han decidido mantenerse fieles a la fórmula que más éxitos les ha dado en el escenario grande. Vestir de blanco, para New England, no es solo una elección estética, sino una decisión cargada de historia, números y simbolismo.

Ahora, en el Super Bowl LX, los Patriots intentarán que esa tradición vuelva a inclinar la balanza a su favor y los acerque, una vez más, a la gloria máxima de la NFL.

¿PORTAR EL BLANCO, ASEGURA EL TRIUNFO?

A lo largo de la historia del Super Bowl, el color del uniforme ha alimentado todo tipo de cábalas, estadísticas curiosas y debates entre aficionados. Una de las más llamativas es la relacionada con el uniforme blanco, que con el paso de las décadas se ha convertido en sinónimo de éxito en el juego más importante de la NFL.

Hasta el Super Bowl LVIII, disputado tras la temporada 2023, los equipos que vistieron de blanco han ganado 37 de los 58 Super Bowls celebrados. Esta cifra confirma que, históricamente, el uniforme claro ha sido más efectivo que el tradicional jersey oscuro en el gran escenario del futbol americano profesional.