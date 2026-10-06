Pete Crow-Armstrong manda en la MLB: temporada histórica y dos premios que lo acercan al MVP

Pete Crow-Armstrong terminó la temporada regular convertido en uno de los grandes protagonistas del beisbol de las Grandes Ligas. A sus 24 años , el jardinero central de los Chicago Cubs no solamente consiguió una histórica temporada 40/40 , sino que acaba de recibir dos de los reconocimientos individuales más importantes del año: Baseball Digest lo nombró Jugador del Año de la MLB y Baseball America hizo lo mismo .

Pete Crow-Armstrong ya tiene un lugar entre los nombres importantes de la MLB. Ahora falta saber cuántos premios más llegarán y, sobre todo, si su siguiente paso será llevar a los Cubs hasta donde no pudieron llegar en 2026: la Serie Mundial.

Los Cubs se quedaron cortos en octubre, pero su principal figura terminó la campaña con dos de los reconocimientos más importantes del beisbol estadounidense y dentro del exclusivo club de los peloteros 40/40.

El jardinero firmó en marzo una extensión de seis años y 115 millones de dólares , contrato que ahora luce todavía más importante después de la temporada que acaba de protagonizar.

Ahora, Chicago tiene algo mucho más importante: una figura alrededor de la cual puede construir su futuro .

Crow-Armstrong fue seleccionado originalmente por los New York Mets en el Draft de 2020 , pero fue enviado a los Cubs en 2021. Debutó en las Grandes Ligas en 2023 y tuvo su primera gran temporada en 2025, cuando consiguió su primer Guante de Oro.

Por eso, más que una simple temporada de explosión, 2026 parece haber sido el año en que Crow-Armstrong dejó de ser una promesa para convertirse en una superestrella de la MLB .

También es uno de los 10 finalistas de la Liga Nacional para el Premio Hank Aaron , junto con figuras como Shohei Ohtani, Fernando Tatis Jr., Kyle Schwarber y Elly De La Cruz.

Su temporada incluyó 45 jonrones, 41 robos, 119 carreras anotadas, 107 impulsadas, 357 bases totales, 9.8 de bWAR y participación en los 162 partidos . Además, fue líder de la MLB en varias categorías ofensivas y mantuvo un nivel defensivo de primer nivel.

Crow-Armstrong todavía tendrá que esperar para saber si también recibe el MVP de la Liga Nacional , pero sus argumentos son difíciles de ignorar.

Sin embargo, una mala serie de dos partidos no borra lo conseguido durante los 162 encuentros de la temporada regular . De hecho, la eliminación temprana de Chicago solamente dejó una duda pendiente: cuánto habría podido hacer el jardinero si los Cubs hubieran avanzado más en octubre.

Crow-Armstrong tampoco pudo producir ofensivamente como durante la temporada regular. Terminó la serie con 0 hits en siete turnos , una actuación que contrastó brutalmente con todo lo que había hecho durante los seis meses anteriores.

El número que resume la campaña de Crow-Armstrong es 40/40 . El pelotero terminó con 45 cuadrangulares y 41 bases robadas , convirtiéndose apenas en el séptimo jugador en la historia de la MLB que consigue al menos 40 jonrones y 40 robos en una misma temporada.

Su campaña fue tan extraordinaria que, aunque los Cubs quedaron eliminados en la primera ronda de los playoffs, Crow-Armstrong aparece como uno de los principales candidatos al MVP de la Liga Nacional . Además, fue incluido entre los finalistas al Premio Hank Aaron , reservado para los mejores bateadores ofensivos de cada liga.

Antes de él, el exclusivo grupo estaba integrado por José Canseco, Barry Bonds, Alex Rodríguez, Alfonso Soriano, Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani. Crow-Armstrong, además, alcanzó la marca con una combinación particularmente completa de poder y velocidad.

Pero el 40/40 apenas fue una parte de su extraordinaria producción. El jardinero de Chicago terminó con .280 de promedio, 107 carreras impulsadas, 119 anotadas y 41 robos, además de acumular 31 dobles y ocho triples.

También terminó como líder de toda la MLB en jonrones empatado con Kyle Schwarber, carreras anotadas, extrabases y bases totales, con 357. En la Liga Nacional encabezó además el porcentaje de slugging, el OPS y el wRC+, de acuerdo con Baseball America.

DOS PREMIOS EN CUATRO DÍAS

El reconocimiento comenzó el 2 de octubre, cuando Baseball Digest anunció a Crow-Armstrong como su Jugador del Año 2026.

La votación fue prácticamente unánime: recibió 21 de los 24 votos de primer lugar, además de dos votos para segundo y uno para tercero. Es la edición número 58 del premio y convierte a Crow-Armstrong en el séptimo jugador de los Cubs que recibe este reconocimiento.

Cuatro días después llegó otro premio todavía más significativo. Baseball America lo nombró Jugador del Año de las Grandes Ligas, convirtiéndolo en el primer pelotero de los Cubs en ganar ese galardón en los 28 años de historia del premio.

El reconocimiento de Baseball America resulta especialmente significativo porque la publicación destaca que, después de un comienzo discreto, Crow-Armstrong se transformó en el mejor jugador de las Grandes Ligas durante los últimos cuatro meses de la campaña.

Desde el 1 de junio, registró un OPS de 1.065 y un wRC+ de 186 en 476 apariciones al plato, ambas cifras líderes de la MLB durante ese periodo.

La gran temporada de Crow-Armstrong no puede explicarse únicamente por sus jonrones y robos. El jardinero también mantuvo un nivel sobresaliente defensivamente en una de las posiciones más exigentes del diamante.

Jugó los 162 partidos de la temporada regular, algo que añade todavía más valor a sus estadísticas. Además, terminó con números de élite en las métricas defensivas y se perfila para buscar su segundo Guante de Oro consecutivo.

Su WAR también refleja la magnitud de su aportación. Baseball Reference le otorgó un bWAR de 9.8, mientras que FanGraphs lo colocó en 10.6 fWAR, una cifra que lo ubicó entre los jugadores más valiosos de toda la temporada.

En otras palabras, Crow-Armstrong no fue únicamente un bateador poderoso. Corrió, defendió, produjo carreras y se mantuvo disponible durante los 162 encuentros.

EL MOMENTO QUE CAMBIÓ SU TEMPORADA

La transformación de Crow-Armstrong fue especialmente notable porque no comenzó la temporada como el jugador que terminó siendo.

Después de los primeros 60 partidos, su promedio era de .237 y su OPS apenas alcanzaba .713. Pero a partir de junio comenzó una transformación ofensiva que terminó llevándolo hasta el histórico 40/40.

El momento más especial llegó cuando consiguió su 40º cuadrangular, el batazo que le permitió entrar oficialmente al exclusivo club. Poco después completó la hazaña con su robo número 40.

La celebración en Wrigley Field tuvo un significado especial para el jugador, quien destacó posteriormente su conexión con Chicago y con los aficionados de los Cubs.

LOS PLAYOFFS FUERON LA MANCHA

Paradójicamente, la temporada histórica de Crow-Armstrong terminó acompañada por una eliminación decepcionante.

Los Cubs fueron barridos por los San Diego Padres en la Serie de Comodines de la Liga Nacional, después de perder los dos encuentros disputados en Petco Park.

Crow-Armstrong tampoco pudo producir ofensivamente como durante la temporada regular. Terminó la serie con 0 hits en siete turnos, una actuación que contrastó brutalmente con todo lo que había hecho durante los seis meses anteriores.

Sin embargo, una mala serie de dos partidos no borra lo conseguido durante los 162 encuentros de la temporada regular. De hecho, la eliminación temprana de Chicago solamente dejó una duda pendiente: cuánto habría podido hacer el jardinero si los Cubs hubieran avanzado más en octubre.

Crow-Armstrong todavía tendrá que esperar para saber si también recibe el MVP de la Liga Nacional, pero sus argumentos son difíciles de ignorar.

Su temporada incluyó 45 jonrones, 41 robos, 119 carreras anotadas, 107 impulsadas, 357 bases totales, 9.8 de bWAR y participación en los 162 partidos. Además, fue líder de la MLB en varias categorías ofensivas y mantuvo un nivel defensivo de primer nivel.

También es uno de los 10 finalistas de la Liga Nacional para el Premio Hank Aaron, junto con figuras como Shohei Ohtani, Fernando Tatis Jr., Kyle Schwarber y Elly De La Cruz.

Por eso, más que una simple temporada de explosión, 2026 parece haber sido el año en que Crow-Armstrong dejó de ser una promesa para convertirse en una superestrella de la MLB.

Crow-Armstrong fue seleccionado originalmente por los New York Mets en el Draft de 2020, pero fue enviado a los Cubs en 2021. Debutó en las Grandes Ligas en 2023 y tuvo su primera gran temporada en 2025, cuando consiguió su primer Guante de Oro.

Ahora, Chicago tiene algo mucho más importante: una figura alrededor de la cual puede construir su futuro.

El jardinero firmó en marzo una extensión de seis años y 115 millones de dólares, contrato que ahora luce todavía más importante después de la temporada que acaba de protagonizar.

Los Cubs se quedaron cortos en octubre, pero su principal figura terminó la campaña con dos de los reconocimientos más importantes del beisbol estadounidense y dentro del exclusivo club de los peloteros 40/40.

Pete Crow-Armstrong ya tiene un lugar entre los nombres importantes de la MLB. Ahora falta saber cuántos premios más llegarán y, sobre todo, si su siguiente paso será llevar a los Cubs hasta donde no pudieron llegar en 2026: la Serie Mundial.