¡Plata para Coahuila! Alejandra Navarro sube al podio en la Paralimpiada Nacional 2026

La delegación de Coahuila sumó tres medallas en la jornada de paranatación de la Paralimpiada Nacional 2026, competencia que se desarrolla en Aguascalientes, con Alejandra Navarro Hernández como una de las protagonistas al conquistar dos preseas de plata. Navarro Hernández tuvo su debut en la justa nacional y respondió con una actuación que le permitió subir al podio en dos pruebas. En los 100 metros pecho, dentro de la clasificación SB8, finalizó en el segundo lugar con un tiempo de 1 minuto, 58 segundos y 37 centésimas.

La representante coahuilense también consiguió la plata en los 100 metros dorso, categoría de 16 a 18 años y clasificación S9, al detener el cronómetro en 1:41.89. De esta manera, Navarro Hernández se convirtió en una de las primeras medallistas de Coahuila en la competencia y dejó una doble participación con presencia en el podio durante su estreno en la Paralimpiada Nacional.

A la cosecha estatal se sumó Monserrat Castruita Piña, quien consiguió la medalla de bronce en los 100 metros dorso, categoría de 19 a 22 años y clasificación S9, con registro de 1:40.20. Para Castruita Piña, el resultado representó su tercera medalla en esta edición de la competencia, por lo que continúa ampliando la aportación de la paranatación al medallero coahuilense. Con las preseas obtenidas en esta jornada, Coahuila alcanzó ocho medallas en lo que va de la Paralimpiada Nacional, con un balance de una medalla de oro, cuatro de plata y tres de bronce. La actividad continuará para la delegación estatal en Aguascalientes, donde los atletas coahuilenses buscarán incrementar la cosecha en las distintas disciplinas que integran el programa de la competencia nacional.

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