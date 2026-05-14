Poder dominicano: Elly De La Cruz, de los Cincinnati Reds domina la MLB

El campocorto dominicano no solo impone respeto con el bate, también lo hace con el brazo. Desde 2015 , De La Cruz ha logrado cuatro de los cinco tiros más rápidos realizados por un jugador de cuadro interior, alcanzando hasta 101 mph , una marca que lo convierte en una amenaza constante en cualquier jugada defensiva.

Sus números avanzados respaldan su impacto: registra una velocidad máxima de salida de 116.3 mph , colocándose dentro del 1% superior de toda la MLB , además de un promedio de velocidad de salida de 94 mph , cifra reservada para la élite ofensiva del béisbol moderno.

Elly De La Cruz se ha convertido en una de las mayores sensaciones de las Grandes Ligas, brillando con los Rojos de Cincinnati gracias a una mezcla explosiva de potencia física y refinamiento técnico.

Este crecimiento no es producto de la casualidad. Elly ha construido su progreso a partir de una rutina estricta, enfocada en el descanso, la preparación física y el enfoque mental previo a cada partido. Esa disciplina ha sido clave para sostener su rendimiento y continuar evolucionando, no solo como figura individual, sino como pieza fundamental en el rendimiento colectivo de Cincinnati.

De acuerdo con el periodista Ken Rosenthal, su avance ya se refleja en estadísticas contundentes: promedio de bateo de .295, con 10 jonrones y un OPS de .876. A pesar de haber rechazado una oferta de extensión de contrato histórica de 10 años y 225 millones de dólares en la primavera de 2025, De La Cruz mantiene su atención en el presente, mientras se proyecta hacia la agencia libre tras la temporada 2029.

Uno de los cambios más evidentes en su juego se ha visto en el corrido de bases. Luego de liderar la MLB con 67 bases robadas en 2024, ahora muestra un estilo más calculador y prudente.

El gerente general Nick Krall explicó que el campocorto ya no corre por impulso, sino que elige cuidadosamente los momentos ideales para atacar, mostrando madurez y lectura táctica del juego.

La transformación defensiva también ha sorprendido a la liga. De La Cruz pasó del lugar 26 en Outs Above Average a ubicarse empatado en la tercera posición global, un salto que refleja un cambio notable en consistencia y ejecución.

El cuerpo técnico de Cincinnati destaca su mejoría en movimientos de pies, precisión de tiro y percepción del juego, consolidándolo como uno de los mejores defensores del infield.

En el aspecto ofensivo, también ha acallado críticas. Muchos pedían que abandonara el bateo ambidiestro por su irregularidad, pero esta temporada ajustó su mecánica y recuperó el movimiento de pierna que utilizaba a finales de 2025, logrando equilibrio en su producción y convirtiéndose en un bateador mucho más completo.