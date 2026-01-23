En Mineápolis, el ICE es un fantasma que acecha en cada esquina

MINNESOTA- En las últimas semanas, la reverenda Rachael Keefe los ha visto una y otra vez. En su enclave de mayoría mexicoestadounidense, en un suburbio del sureste de las Ciudades Gemelas, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) armados y en uniforme de faena han estado rondando en sus camionetas y tocando a las puertas de sus vecinos. TE PUEDE INTERESAR: Ocho detenidos por protestas en Minneapolis tras homicidio de mujer por ICE Pero incluso cuando los agentes no andan ahí, cuando pasea a su perro por las tranquilas calles nevadas del invierno de Minnesota, la sensación de temor no se va. “Siempre estoy pendiente de ellos”, dijo Keefe, quien es pastora de una pequeña iglesia de Mineápolis. “Es como estar hipervigilante, en alerta máxima, todo el tiempo”. Semanas después de iniciado lo que el Departamento de Seguridad Nacional denomina Operación Metro Surge, no se ven agentes federales en todas partes todo el tiempo, pero el hecho de que puedan aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento ha puesto en vilo a los habitantes de Minnesota. En ese sentido, la operación del ICE está en todas partes, incluso cuando los agentes no. Lo que sí es palpable a cada momento, incluso entre los residentes que tienen estatus legal en el país, es el miedo. Muchas escuelas públicas lucen casi desiertas, cerradas a los alumnos mientras los maestros se preparan para reabrir y ofrecer clases a distancia. Fuera de las guarderías, hay voluntarios con expresión vigilante y silbatos color naranja al cuello, listos para dar la alarma cuando haya agentes del ICE a la vista. En los barrios con una población migrante considerable, las ventas en tiendas de comestibles y restaurantes se han desplomado. Algunos comercios pequeños ahora mantienen las puertas cerradas incluso cuando están abiertos, dejando entrar a los clientes de uno en uno. En los sótanos de las iglesias, voluntarios organizan alimentos enlatados para los vecinos que están demasiado asustados para salir de casa. Los residentes de edificios de departamentos han empezado a mantener las persianas cerradas todo el día y la noche, con la esperanza de no llamar la atención de los agentes del ICE. En las puertas de las casas hay carteles que declaran que el ICE no es bienvenido.

Sandra Maurer, una terapeuta de Saint Paul, puede ver la calle desde la ventana del despacho de su casa, donde pensar en los agentes migratorios es una distracción constante. “No puedo pasar unos minutos sin ver pasar un coche y pensar: ‘¿Es el ICE?’”, dijo. Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, ha dicho que el trabajo de los agentes migratorios es necesario para erradicar la delincuencia. “Nuestras operaciones son legales”, dijo esta semana. “Son selectivas y están enfocadas en personas que representan una amenaza grave para esta comunidad”. Sin embargo, muchas personas de la zona de Mineápolis describieron un operativo que ha funcionado con aparente arbitrariedad y se ha ampliado sin una definición clara, llevándose por delante a migrantes indocumentados pero también alcanzando a muchos otros en el camino del ICE, incluidos ciudadanos estadounidenses, transeúntes y personas de piel morena o con acentos que dan la idea de que nacieron fuera de Estados Unidos. El martes por la noche, mientras una profunda helada se cernía sobre las Ciudades Gemelas, Bruno Suarez Bango llevó latas de sopa a un centro de acopio de alimentos del sur de Mineápolis, pensando que era lo menos que podía hacer. “Todo esto me toca muy de cerca”, dijo. Suarez Bango, un diseñador gráfico, nació en Estados Unidos en 1993, pero su familia se trasladó a Ecuador cuando él tenía 3 meses. Se mudó a Chicago a los 18 años para estudiar arte, y después de vivir en varios países, se estableció en Minnesota, el estado natal de su esposa. TE PUEDE INTERESAR: Administración Trump solicita a jueza rechazar freno a redadas migratorias en Minnesota Ahora, Suarez Bango ve videos de agentes del ICE interrogando a ciudadanos estadounidenses que hablan con acento extranjero y recuerda las historias que le contaba su abuelo judío, que huyó de Túnez a Francia durante la Segunda Guerra Mundial solo para quedar en la mira de la Gestapo. Él no se arriesga: lleva su pasaporte a todas partes. “He visto muchas cosas”, dijo sobre sus viajes por todo el mundo, “y no he tenido miedo. Pero ahora tengo miedo, y eso es aterrador”. Erin Maye Quade, senadora estatal demócrata que vive en el suburbio de Apple Valley, comentó que ve constantemente señales de que los agentes del ICE han estado cerca. Están los coches vacíos, por ejemplo, mal estacionados en los bordes de las autopistas y las calles secundarias de las Ciudades Gemelas, con los motores a veces todavía encendidos. Tantos de estos conductores han sido detenidos por las fuerzas de inmigración que las empresas locales de grúas empezaron a retirar los coches con grandes descuentos para las familias. Maye Quade es bombardeada por mensajes de texto y actualizaciones en su teléfono de vecinos que advierten que se han visto agentes del ICE.