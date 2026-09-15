Premio Estatal del Deporte 2026 en Coahuila: convocatoria, categorías y premios

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    Premio Estatal del Deporte 2026 en Coahuila: convocatoria, categorías y premios
    Antonio Cepeda Licón, director general del INEDEC, presentó la convocatoria al Premio Estatal del Deporte 2026 e invitó a la comunidad deportiva a participar. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

El INEDEC abrió el registro para atletas, entrenadores y promotores deportivos. Las propuestas se recibirán hasta el 15 de octubre

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) presentó la convocatoria al Premio Estatal del Deporte 2026, reconocimiento que busca distinguir a atletas, entrenadores y organismos que han contribuido al desarrollo deportivo de la entidad.

Durante la rueda de prensa, el director general del instituto, Antonio Cepeda Licón, invitó a la comunidad deportiva a participar y destacó que la convocatoria contempla los resultados obtenidos entre el 11 de octubre de 2025 y el 11 de octubre de 2026.

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“Si conocen a alguien que cumple con los méritos y la trayectoria deportiva, también pueden proponerlo”, señaló el funcionario, al recordar que no es necesario que los propios atletas realicen su registro, pues las asociaciones y organismos deportivos también pueden presentar candidaturas.

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SEIS CATEGORÍAS PARA PARTICIPAR

La directora de Calidad en el Deporte del INEDEC, Cindy Dávila CaVazos, explicó que el proceso contempla seis categorías, entre las que se encuentran:

- Deportista absoluto.

- Entrenador absoluto.

- Fomento, protección e impulso a la práctica del deporte.

- Deportista infantil, juvenil, convencional o adaptado.

- Deportista máster o veterano.

- Deporte de conjunto.

Los aspirantes deberán presentar una solicitud con sus resultados deportivos, además de documentación como acta de nacimiento, fotografía y comprobantes de sus logros nacionales e internacionales.

Uno de los requisitos incorporados a la convocatoria establece que los participantes deberán estar afiliados a una asociación deportiva nacional avalada por la federación correspondiente.

En el caso de atletas que no sean originarios de Coahuila, podrán participar siempre y cuando acrediten al menos tres años de residencia en el estado.

La convocatoria está dirigida exclusivamente al deporte amateur. Por ello, quedarán fuera quienes desarrollen actividades profesionales o con fines lucrativos dentro de las categorías correspondientes.

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PREMIOS Y FECHAS DEL PROCESO

El primer lugar de la categoría Deportista Absoluto recibirá un estímulo económico de 55 mil pesos, además de una placa y una medalla conmemorativa. El mismo monto se entregará al ganador de Entrenador Absoluto.

En las categorías Infantil, Juvenil, Convencional o Adaptado, así como Máster o Veterano, el premio será de 10 mil pesos y una placa. El ganador de Fomento, Protección e Impulso a la Práctica del Deporte también recibirá un estímulo de 10 mil pesos, junto con su reconocimiento.

En Deporte de Conjunto se otorgarán medallas conmemorativas honoríficas.

El INEDEC precisó que, si un atleta o entrenador absoluto obtiene nuevamente el reconocimiento después de haberlo ganado en ediciones anteriores, recibirá la medalla conmemorativa, pero no el estímulo económico.

Las propuestas deberán entregarse a más tardar el 15 de octubre de 2026, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Dirección General del INEDEC, ubicadas en el parque Venustiano Carranza; en la Dirección de Calidad en el Deporte, en el Estadio Olímpico, o en las coordinaciones regionales.

La elección del jurado se realizará el 21 de octubre a las 11:00 horas. El comité estará integrado por 10 personas vinculadas con el deporte, entre entrenadores, representantes de asociaciones, directivos, periodistas deportivos y atletas reconocidos.

La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo en noviembre, en un acto encabezado por el gobernador de Coahuila. La convocatoria y los formatos de registro pueden consultarse en los canales oficiales del INEDEC.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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