Presentan en Torreón la Helipuerto Trail Run; habrá distancias de 3, 7 y 10K

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 25 marzo 2026
    Presentan en Torreón la Helipuerto Trail Run; habrá distancias de 3, 7 y 10K
    Las inscripciones ya están abiertas y cerrarán una vez que se agoten los lugares disponibles. FOTO: INEDEC

El evento busca reunir a atletas de distintos niveles en un recorrido de trail con condiciones naturales y controladas

La Helipuerto Trail Run fue presentada de manera oficial y se realizará el próximo 26 de abril, con salida en la ciudad de Torreón. La competencia está dirigida a corredores de distintos niveles y se desarrollará en un entorno natural característico de la región.

Durante la rueda de prensa, organizadores dieron a conocer que el evento contará con tres distancias: 3, 7 y 10 kilómetros, diseñadas para adaptarse a participantes principiantes, intermedios y con mayor experiencia en el trail running. Cada categoría tendrá un cupo limitado de 100 corredores, para un total de 300 participantes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/que-paso-con-julio-ibanez-reportan-detencion-del-reportero-de-tudn-por-sujetos-armados-en-sudafrica-CH19690938

La carrera recorrerá rutas que combinan terreno irregular, pendientes y caminos abiertos, lo que representa un reto físico para los inscritos. Además, se destacó que el objetivo es ofrecer una experiencia segura y ordenada, por lo que el número de participantes se mantendrá controlado.

El evento busca reunir a la comunidad deportiva de la región lagunera, así como a corredores de otros municipios interesados en este tipo de pruebas al aire libre. También se informó que se contará con puntos de hidratación y asistencia durante el recorrido.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles y permanecerán abiertas hasta agotar los lugares. Los organizadores recomendaron a los interesados registrarse con anticipación, debido al límite establecido por distancia.

En cuanto a los costos de inscripción, los organizadores informaron que la cuota será de 450 pesos para la distancia de 10 kilómetros, 350 pesos para los 7 kilómetros y 300 pesos para la categoría de 3 kilómetros, con lo que se busca ofrecer opciones accesibles de acuerdo con el nivel y experiencia de cada participante.

La Helipuerto Trail Run se perfila como una opción para quienes buscan un reto distinto en comparación con las carreras urbanas, al incorporar elementos propios del trail running en un entorno controlado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreras

Localizaciones


Torreón

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
A casi un mes de detectarse las manchas de crudo, el derrame ha contaminado el Corredor Arrecifal del Suroeste, afectando a comunidades pesqueras y fauna marina.

Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame
Sheinbaum responde a Riva Palacio tras acusaciones sobre Cuba y cárteles. La presidenta rechaza señalamientos y los califica como “ciencia ficción”.

‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos
Una de sus exigencias es que la ley no sea retroactiva, algo que sí está planteado en el proyecto.

Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados
La reforma es retroactiva, es decir, aplica a las pensiones vigentes antes de la aprobación de la enmienda constitucional.

En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’
El congresista Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro de alto rango del comité, interroga a la secretaria de Seguridad Nacional, en la Cámara de Representantes.

Revela un congresista demócrata que Trump mostró un mapa clasificado en un vuelo en 2022

Un portavoz militar iraní ridiculizó el plan de paz de 15 puntos que, según Trump, se está debatiendo, y afirmó el miércoles que los estadounidenses solo estaban negociando entre ellos.

EU se prepara para desplegar tropas en medio de las afirmaciones de Trump de que las conversaciones con Irán han sido ‘muy buenas’
A mediados de la segunda mitad de 2025, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que contemplan aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos.

China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

¿Podría un Castro convertirse en el sucesor de Díaz-Canel en Cuba?