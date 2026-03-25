Presentan en Torreón la Helipuerto Trail Run; habrá distancias de 3, 7 y 10K

La Helipuerto Trail Run fue presentada de manera oficial y se realizará el próximo 26 de abril, con salida en la ciudad de Torreón. La competencia está dirigida a corredores de distintos niveles y se desarrollará en un entorno natural característico de la región. Durante la rueda de prensa, organizadores dieron a conocer que el evento contará con tres distancias: 3, 7 y 10 kilómetros, diseñadas para adaptarse a participantes principiantes, intermedios y con mayor experiencia en el trail running. Cada categoría tendrá un cupo limitado de 100 corredores, para un total de 300 participantes.

La carrera recorrerá rutas que combinan terreno irregular, pendientes y caminos abiertos, lo que representa un reto físico para los inscritos. Además, se destacó que el objetivo es ofrecer una experiencia segura y ordenada, por lo que el número de participantes se mantendrá controlado.

El evento busca reunir a la comunidad deportiva de la región lagunera, así como a corredores de otros municipios interesados en este tipo de pruebas al aire libre. También se informó que se contará con puntos de hidratación y asistencia durante el recorrido. Las inscripciones ya se encuentran disponibles y permanecerán abiertas hasta agotar los lugares. Los organizadores recomendaron a los interesados registrarse con anticipación, debido al límite establecido por distancia. En cuanto a los costos de inscripción, los organizadores informaron que la cuota será de 450 pesos para la distancia de 10 kilómetros, 350 pesos para los 7 kilómetros y 300 pesos para la categoría de 3 kilómetros, con lo que se busca ofrecer opciones accesibles de acuerdo con el nivel y experiencia de cada participante.

La Helipuerto Trail Run se perfila como una opción para quienes buscan un reto distinto en comparación con las carreras urbanas, al incorporar elementos propios del trail running en un entorno controlado.

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