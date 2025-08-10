Saltillo vive una fiesta deportiva con el Urban Trail 5K 2025 desde el ‘corazón’ de la ciudad

Saltillo vive una fiesta deportiva con el Urban Trail 5K 2025 desde el ‘corazón’ de la ciudad

Casi mil corredores enfrentaron un recorrido vibrante y desafiante por el centro histórico de la capital coahuilense

Deportes
/ 10 agosto 2025
La Carrera Urban Saltillo Trail 5K 2025 volvió a desafiar a los corredores con un recorrido único que combinó deporte, historia y cultura.

Desde las 7:00 de la mañana, casi mil atletas tomaron la salida en la calle de Juárez esquina con Bravo, frente a la meta que también marcó el punto de llegada.

$!Participantes avanzando por las calles históricas Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria.
Participantes avanzando por las calles históricas Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El trazado, de cinco kilómetros, incluyó algunos de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo.

$!Los ganadores celebraron la satisfacción de alcanzar la meta.
Los ganadores celebraron la satisfacción de alcanzar la meta. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Entre ellos destacaron las escalinatas de Santa Anita, el Mirador, y calles históricas como Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria y Manuel Acuña.

$!El Centro Histórico de Saltillo se vistió de colores con la marea de corredores.
El Centro Histórico de Saltillo se vistió de colores con la marea de corredores. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Los corredores también atravesaron el callejón Santos Rojo, a un costado de la Catedral de Santiago, así como la Iglesia Santo Cristo del Ojo de Agua y el pintoresco callejón Miraflores.

$!El disparo de salida marcó el inicio de la intensa jornada deportiva.
El disparo de salida marcó el inicio de la intensa jornada deportiva. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La ruta puso a prueba la resistencia de los participantes con más de 500 escalones, ascensos y descensos abruptos, además de callejones empedrados y zonas con vistas panorámicas.

$!Jóvenes, adultos y personas mayores se dieron cita en el “corazón” de Saltillo.
Jóvenes, adultos y personas mayores se dieron cita en el “corazón” de Saltillo. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Las categorías se dividieron por edad y género: de 18 a 30 años, de 31 a 44, y de 45 en adelante, tanto en la rama varonil como femenil.

$!Momentos de esfuerzo en los tramos empedrados del circuito.
Momentos de esfuerzo en los tramos empedrados del circuito. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la clasificación general varonil, Abel Arturo Juárez Alcántara se llevó el primer lugar con un tiempo de 23 minutos y 21 segundos, seguido muy de cerca por Enrique Jafet Lucas Olvera (23:23) y José Ángel Zamora Pasillas (23:49).

$!Esta fue la medalla que se entregó a los atletas que cumplieron con su objetivo.
Esta fue la medalla que se entregó a los atletas que cumplieron con su objetivo. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la rama femenil, Christian Rocío Cervantes Camacho se coronó campeona al cronometrar 28 minutos y 30 segundos, escoltada por María Fernanda Estrada Carranza (29:51) y Celine Margarita López Valadez (31:10).

$!Diversos grupos de corredores aprovecharon para ir disfrazados al trayecto.
Diversos grupos de corredores aprovecharon para ir disfrazados al trayecto. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Por categorías, en la rama varonil de 18 a 30 años, el triunfo fue para Enrique Jafet Lucas Olvera; en 31 a 44 años, César Iván Hernández Rodríguez se impuso con 25:21 minutos; mientras que en 45 años y mayores, el ganador fue Abel Arturo Juárez Alcántara.

$!La participación femenina brilló en la competencia que llevó a cabo este domingo.
La participación femenina brilló en la competencia que llevó a cabo este domingo. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la femenil, María Fernanda Estrada Carranza dominó la división de 18 a 30 años; Christian Rocío Cervantes Camacho hizo lo propio en 31 a 44; y Carol Calderón López se llevó la victoria en 45 y mayores con un tiempo de 33:10 minutos.

$!El público alentó a cada corredor a lo largo de la ruta.
El público alentó a cada corredor a lo largo de la ruta. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Estos resultados, así como el resto de los tiempos registrados en la carrera, se pueden consultar dándole click a este enlace.

$!La meta recibió a los atletas entre aplausos y música.
La meta recibió a los atletas entre aplausos y música. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La edición 2025 del Urban Saltillo Trail 5K no solo dejó intensas batallas en cada categoría, sino también imágenes espectaculares que mostraron la belleza arquitectónica y natural de Saltillo, convirtiendo esta competencia en una experiencia que combina deporte, cultura y turismo deportivo.

