Saltillo vive una fiesta deportiva con el Urban Trail 5K 2025 desde el ‘corazón’ de la ciudad

La Carrera Urban Saltillo Trail 5K 2025 volvió a desafiar a los corredores con un recorrido único que combinó deporte, historia y cultura. Desde las 7:00 de la mañana, casi mil atletas tomaron la salida en la calle de Juárez esquina con Bravo, frente a la meta que también marcó el punto de llegada.

El trazado, de cinco kilómetros, incluyó algunos de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: México Sub-15 golea a Estados Unidos y conquista el Premundial de Concacaf 2025

Entre ellos destacaron las escalinatas de Santa Anita, el Mirador, y calles históricas como Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria y Manuel Acuña.

Los corredores también atravesaron el callejón Santos Rojo, a un costado de la Catedral de Santiago, así como la Iglesia Santo Cristo del Ojo de Agua y el pintoresco callejón Miraflores.

La ruta puso a prueba la resistencia de los participantes con más de 500 escalones, ascensos y descensos abruptos, además de callejones empedrados y zonas con vistas panorámicas.

Las categorías se dividieron por edad y género: de 18 a 30 años, de 31 a 44, y de 45 en adelante, tanto en la rama varonil como femenil.

En la clasificación general varonil, Abel Arturo Juárez Alcántara se llevó el primer lugar con un tiempo de 23 minutos y 21 segundos, seguido muy de cerca por Enrique Jafet Lucas Olvera (23:23) y José Ángel Zamora Pasillas (23:49).

En la rama femenil, Christian Rocío Cervantes Camacho se coronó campeona al cronometrar 28 minutos y 30 segundos, escoltada por María Fernanda Estrada Carranza (29:51) y Celine Margarita López Valadez (31:10).

Por categorías, en la rama varonil de 18 a 30 años, el triunfo fue para Enrique Jafet Lucas Olvera; en 31 a 44 años, César Iván Hernández Rodríguez se impuso con 25:21 minutos; mientras que en 45 años y mayores, el ganador fue Abel Arturo Juárez Alcántara.

En la femenil, María Fernanda Estrada Carranza dominó la división de 18 a 30 años; Christian Rocío Cervantes Camacho hizo lo propio en 31 a 44; y Carol Calderón López se llevó la victoria en 45 y mayores con un tiempo de 33:10 minutos.

Estos resultados, así como el resto de los tiempos registrados en la carrera, se pueden consultar dándole click a este enlace.