Mediante una rueda de prensa en las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), fue presentada oficialmente la rodada “Juris contra el Frío”, misma que se realizará el próximo 13 de noviembre a las 8:00 horas dentro de la tradicional Ruta Recreativa.

Autoridades como Alina Garza (Directora General del INEDEC), Antonio Cepeda Licón (Director del Instituto Municipal del Deporte), Ramiro Rivera (Facultad de Jurisprudencia), Javier Villaseñor (Organizador) y Aarón Ríos (Lobos al Rescate) estuvieron presentes para brindar los pormenores del evento.

Publicidad

El evento consiste en rodar 6 o 12 kilómetros, la convocatoria es abierta y no solo para estudiantes, el evento no es exclusivo para ciclistas, se podrá rodar en patines o similares. El Instituto del Deporte Municipal prestará algunas bicicletas, para aquellas personas que quieran participar, pero que no cuenten con bicicleta o patines.

La inscripción no tendrá un costo monetario, se podrá participar al donar una prenda invernal nueva o de segunda mano (tiene que estar en buenas condiciones), puede inscribirse en un formulario digital que puede encontrar en las redes sociales de Lobos al Rescate. El objetivo de la carrera es recaudar el mayor número de prendas invernales para donarlas a personas en situación vulnerable, una de las comunidades beneficiadas por el evento sería el Ejido Agua Nueva.

Se espera que participen alrededor de 200 inscritos como mínimo, con lo que se estaría recaudando una buena cantidad de prendas para su posterior donación. La rodada forma parte de una de las tantas actividades en el marco del 80 aniversario de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC.

Publicidad