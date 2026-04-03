En Viernes Santo, colectivo en BCS llama a turistas a alertar por fosas

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/ 3 abril 2026
    En Viernes Santo, colectivo en BCS llama a turistas a alertar por fosas
    El llamado se da tras hallazgos recientes de fosas y osamentas en marzo, mientras autoridades despliegan seguridad por la alta afluencia en carreteras y zonas recreativas. ESPECIAL

Piden a quienes visiten playas y brechas reportar, incluso de forma anónima, señales de enterramientos clandestinos

CDMX.- En el arranque de las movilizaciones de este Viernes Santo, familias buscadoras en Baja California Sur hicieron un llamado a turistas y residentes que visitarán playas, arroyos y zonas de monte a reportar de forma anónima cualquier indicio de posibles fosas clandestinas.

Familiares de personas desaparecidas, a través del Colectivo Búsquedas por La Paz, señalaron que hundimientos de tierra, remoción reciente del terreno o restos óseos visibles pueden ser señales de entierros clandestinos, por lo que pidieron dar aviso para facilitar las labores de localización.

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“Si van a acampar o recorrer playas y brechas, y observan restos o zonas inusuales, es importante reportarlo. Su apoyo puede ser clave para las familias buscadoras”, indicaron en su exhorto.

El llamado se emite en un contexto en el que, solo durante marzo, colectivos reportaron la localización de al menos 16 fosas clandestinas y 21 osamentas en distintos puntos de la entidad, principalmente en La Paz y Comondú.

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De acuerdo con los colectivos, las búsquedas se han realizado en áreas rurales, arroyos y zonas de difícil acceso, condiciones que, señalaron, podrían implicar la existencia de más sitios de inhumación clandestina en el territorio sudcaliforniano.

El Colectivo de Búsqueda por La Paz insistió en que los reportes pueden realizarse de manera anónima y subrayó que la participación ciudadana puede contribuir a la localización de personas desaparecidas.

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En los cinco municipios del estado, desde el día de ayer se han registrado movilizaciones hacia playas y arroyos, tradicionalmente visitados durante Semana Santa, principalmente con fines de campamento.

En paralelo, autoridades informaron la instalación de un dispositivo de seguridad en salidas carreteras y en varias de las playas más concurridas, ante la expectativa de alta afluencia.

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