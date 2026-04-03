Ante alza en precios, Hacienda acelera subsidio a combustibles; diésel tendrá el más alto

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/ 3 abril 2026
    Ante alza en precios, Hacienda acelera subsidio a combustibles; diésel tendrá el más alto
    Estímulo fiscal de la Magna sube a 31.34%, el de la Premium a 18.48%, y el del diésel a 81.20%. CUARTOSCURO

Busca gobierno federal amortiguar impacto por la subida de petroprecios por el conflicto en Medio Oriente

A pesar de los acuerdos del gobierno federal con gasolineros para contener el alza de los precios de la gasolina regular y el diésel, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó una vez más el subsidio a los combustibles.

Para la semana del 4 al 10 de abril, los apoyos a los carburantes aumentarán, pero el diésel tendrá el más alto, ante la escalada de los petroprecios en los mercados internacionales como efecto del conflicto en Medio Oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/premium-en-saltillo-se-acerca-a-los-30-pesos-en-al-menos-26-gasolineras-EJ19766471

Hacienda informó a través de la edición matutina —y no vespertina, como lo estaba anunciando desde que reactivó esta política en lo que va del año— del Diario Oficial de la Federación (DOF) que seguirá suavizando los precios.

Para el caso de la gasolina regular o Magna, por tercera semana consecutiva habrá subsidio que el gobierno federal aplica a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

A partir de este sábado y hasta el viernes próximo, el estímulo fiscal a consumidores de la Magna sube a 31.34% frente a 23.12% de la semana previa. Con ello, el IEPS a los consumidores será de 4.6003 pesos y no pagarán la cuota completa de 6.70 pesos, pues 2.0998 pesos correrán a cargo del gobierno.

Mientras que, para los que usan la gasolina premium, el estímulo fiscal se mantiene también por tercera semana seguida, pero se incrementa de 7.97% a 18.48%, es decir de 0.45 a 1.0456 pesos. Significa que a los automovilistas se les disminuirá la cuota total del impuesto de 5.6579 a 4.6123 pesos.

Por cuarta semana sucesiva, los autotransportistas tendrán la subvención más fuerte, al pasar de 70.28% a 81.20%; representa 5.97 pesos que absorberá el erario.

Así, la cuota del IEPS para los consumidores de diésel para la semana que comienza será de 1.3843 pesos por litro de una completa de 7.3634 sin dicho subsidio.

Este apoyo se otorga a pesar de que la presente administración acaba de lograr un acuerdo similar al de la gasolina regular, que tiene un tope de 24 pesos por litro, para que el diésel en las estaciones no rebase los 28.30 pesos en todo el país, debido a que ya se vendía por arriba 30 pesos.

LA RECAUDACIÓN POR EL IEPS

La política del estímulo fiscal estuvo ausente todo el año pasado y a principios de 2026. Por eso, durante 2025 el gobierno federal obtuvo ingresos por medio del cobro del IEPS a combustibles de 444 mil 357 millones de pesos, al no haber dado ningún subsidio. En el primer bimestre de este año recaudó a través del IEPS a gasolinas 79 mil 840 millones de pesos, indican datos de Hacienda. Lo anterior representó una variación positiva en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, de 16.6% comparado con lo ingresado en igual periodo de 2025.

En tanto, los petroprecios siguen su escalada debido a la incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente, cotizando por arriba de los 100 dólares en los mercados de futuros.

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