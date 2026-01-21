Bayern Múnich a Octavos de Champions; Liverpool y Barcelona definen pase en última fecha

Los gigantes europeos cumplieron en una jornada clave de la UEFA Champions League y dieron un paso firme rumbo a la siguiente fase, luego de los triunfos conseguidos por el Bayern Munich, el Liverpool y el Barcelona, resultados que clasificaron a los bávaros a los Octavos de Final, mientras que el conjunto blaugrana y los ingleses definirán su futuro en la última fecha.

El Bayern Munich volvió a mostrar su jerarquía en el torneo continental al imponerse por 2-0 al Union Saint-Gilloise en un partido que tuvo como gran figura a Harry Kane, autor de un doblete que marcó el rumbo del encuentro.

El conjunto alemán controló los tiempos, fue eficaz frente al arco y supo sostener la ventaja incluso tras jugar con un hombre menos por expulsión.

TE PUEDE INTERESAR: México inicia gira ante Panamá con base de Liga MX en examen para Javier Aguirre

Con este resultado, el Bayern llegó a 18 puntos tras siete jornadas, cifra que lo coloca en la parte alta de la tabla y dentro del Top 5 de la clasificación general, asegurando su boleto directo a Octavos.