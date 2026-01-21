Bayern Múnich a Octavos de Champions; Liverpool y Barcelona definen pase en última fecha

Fútbol Internacional
/ 21 enero 2026
    Bayern Múnich a Octavos de Champions; Liverpool y Barcelona definen pase en última fecha
    Bayern Múnich y Liverpool ganaron y se mantienen en el Top 5 de la Champions League, mientras que el Barcelona llegará a la última jornada con opciones de clasificación directa. FOTOS: AP

Bávaros y Reds ganaron y se mantienen en el Top 5 de la Champions League, mientras que los culés llegará a la última jornada con opciones de clasificación directa

Los gigantes europeos cumplieron en una jornada clave de la UEFA Champions League y dieron un paso firme rumbo a la siguiente fase, luego de los triunfos conseguidos por el Bayern Munich, el Liverpool y el Barcelona, resultados que clasificaron a los bávaros a los Octavos de Final, mientras que el conjunto blaugrana y los ingleses definirán su futuro en la última fecha.

El Bayern Munich volvió a mostrar su jerarquía en el torneo continental al imponerse por 2-0 al Union Saint-Gilloise en un partido que tuvo como gran figura a Harry Kane, autor de un doblete que marcó el rumbo del encuentro.

El conjunto alemán controló los tiempos, fue eficaz frente al arco y supo sostener la ventaja incluso tras jugar con un hombre menos por expulsión.

Con este resultado, el Bayern llegó a 18 puntos tras siete jornadas, cifra que lo coloca en la parte alta de la tabla y dentro del Top 5 de la clasificación general, asegurando su boleto directo a Octavos.

En tanto, el Liverpool también respondió a la exigencia europea con una sólida victoria como visitante al vencer 3-0 al Olympique de Marsella.

El equipo dirigido por Jürgen Klopp resolvió el partido con autoridad, apoyado en una presión alta constante y en la contundencia de su ataque, con goles de Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo y un tanto más derivado de un error defensivo rival.

Con este triunfo, los Reds alcanzaron 15 puntos y se mantienen dentro del Top 5 de la Fase Liga, perfilándose como uno de los equipos mejor posicionados para avanzar de manera directa a la siguiente ronda.

Por su parte, el Barcelona protagonizó uno de los partidos más intensos de la jornada al venir de atrás para derrotar 4-2 al Slavia de Praga.

El conjunto catalán se vio abajo en el marcador, pero reaccionó con carácter y fútbol ofensivo, apoyado en un doblete de Fermín López, además de anotaciones de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

La victoria permitió al Barça llegar a 13 puntos, cifra que lo mantiene con opciones reales de clasificación directa, aunque todavía fuera de la zona de privilegio.

El equipo blaugrana dependerá de su resultado en la última fecha de la Fase Liga, donde buscará sumar los puntos necesarios para evitar la ronda de repechaje y sellar su pase directo a los Octavos de Final.

Con una jornada por disputarse, Bayern Munich y Liverpool ya se encuentran bien encaminados dentro del Top 5 de la Champions League, mientras que el Barcelona afrontará un cierre decisivo, con la obligación de ganar y esperar combinaciones favorables para asegurar su clasificación directa en la élite del futbol europeo.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional
resultados

Personajes


Robert Lewandowski
Harry Kane

Organizaciones


Bayern Múnich
FC Barcelona
Liverpool FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

