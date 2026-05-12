¡Qué bueno que viniste! Portero del Al-Nassr evita, con autogol, la coronación de su equipo

Un increíble desenlace en el Estadio Al-Awwal Park evitó que Al Nassr se llevara una victoria clave ante Al-Hilal. Un autogol del guardameta brasileño Bento Matheus Krepski en el minuto 90+8’ selló el empate 1-1, negándole el triunfo a los locales y aplazando la definición del campeonato saudí. El fallo se produjo en la última jugada del encuentro, cuando Bento no logró controlar un balón aéreo proveniente de un saque de banda, dejando que el esférico terminara dentro de su propia portería. El error significó el tanto del empate para Al-Hilal en un duelo determinante en la pelea por el título. Con este resultado, el equipo dirigido por Simone Inzaghi se mantiene como segundo lugar con 78 puntos y todavía cuenta con dos partidos por disputar, aunque permanece a cinco unidades del líder Al Nassr, que suma 83 puntos. A pesar del tropiezo, el conjunto de Cristiano Ronaldo continúa dependiendo de sí mismo y solo le resta un compromiso ante Damac.

El partido inició con dominio de Al-Hilal, que estaba obligado a ganar como visitante para seguir con opciones reales. La primera gran oportunidad llegó temprano, cuando Karim Benzema falló una ocasión clara en el minuto 4, pero se encontró con una atajada decisiva de Bento tras un pase filtrado dentro del área. Benzema volvió a aparecer al minuto 18, cuando anotó de cabeza tras un centro desde la derecha, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego. Con el paso del tiempo, Al Nassr equilibró el trámite y logró abrir el marcador gracias a una jugada a balón parado. El 1-0 llegó tras un tiro de esquina, cuando Mohamed Simakan aprovechó una segunda jugada para marcar con un disparo colocado junto al poste derecho de la portería defendida por Bono. Más tarde, antes del descanso, Kingsley Coman tuvo el segundo en el tiempo añadido, pero desperdició un error defensivo y estrelló el balón en el poste. En la segunda mitad, Al-Hilal mostró poca claridad ofensiva y no logró generar oportunidades importantes, hasta que el partido se resolvió por el error del arquero rival. El autogol de Bento al minuto 98 dejó sin victoria a Al Nassr y revivió las esperanzas del conjunto visitante.

Por su parte, Cristiano Ronaldo no logró marcar y fue sustituido al minuto 83, presenciando desde el banquillo el empate final. El portugués aún tendrá una nueva oportunidad de sumar un título en Arabia el próximo sábado, cuando dispute en casa la final de la AFC Champions League 2 frente al G-Osaka de Japón, el segundo torneo continental más importante de Asia.

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