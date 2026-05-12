¡Qué bueno que viniste! Portero del Al-Nassr evita, con autogol, la coronación de su equipo

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    ¡Qué bueno que viniste! Portero del Al-Nassr evita, con autogol, la coronación de su equipo
    El título para el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que esperar gracias a un espantoso error del portero brasileño, quien la metió en su propio arco. FOTO: EFE

Todo pintaba para que Cristiano Ronaldo y compañía fueran campeones de Arabia Saudita, pero Bento Matheus Krepski comete autogol, prolongando la espera

Un increíble desenlace en el Estadio Al-Awwal Park evitó que Al Nassr se llevara una victoria clave ante Al-Hilal. Un autogol del guardameta brasileño Bento Matheus Krepski en el minuto 90+8’ selló el empate 1-1, negándole el triunfo a los locales y aplazando la definición del campeonato saudí.

El fallo se produjo en la última jugada del encuentro, cuando Bento no logró controlar un balón aéreo proveniente de un saque de banda, dejando que el esférico terminara dentro de su propia portería. El error significó el tanto del empate para Al-Hilal en un duelo determinante en la pelea por el título.

Con este resultado, el equipo dirigido por Simone Inzaghi se mantiene como segundo lugar con 78 puntos y todavía cuenta con dos partidos por disputar, aunque permanece a cinco unidades del líder Al Nassr, que suma 83 puntos. A pesar del tropiezo, el conjunto de Cristiano Ronaldo continúa dependiendo de sí mismo y solo le resta un compromiso ante Damac.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/la-razon-por-la-que-la-comision-de-arbitros-bajo-a-santander-del-pachuca-vs-pumas-CB20650882

El partido inició con dominio de Al-Hilal, que estaba obligado a ganar como visitante para seguir con opciones reales. La primera gran oportunidad llegó temprano, cuando Karim Benzema falló una ocasión clara en el minuto 4, pero se encontró con una atajada decisiva de Bento tras un pase filtrado dentro del área.

Benzema volvió a aparecer al minuto 18, cuando anotó de cabeza tras un centro desde la derecha, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego. Con el paso del tiempo, Al Nassr equilibró el trámite y logró abrir el marcador gracias a una jugada a balón parado.

El 1-0 llegó tras un tiro de esquina, cuando Mohamed Simakan aprovechó una segunda jugada para marcar con un disparo colocado junto al poste derecho de la portería defendida por Bono. Más tarde, antes del descanso, Kingsley Coman tuvo el segundo en el tiempo añadido, pero desperdició un error defensivo y estrelló el balón en el poste.

En la segunda mitad, Al-Hilal mostró poca claridad ofensiva y no logró generar oportunidades importantes, hasta que el partido se resolvió por el error del arquero rival. El autogol de Bento al minuto 98 dejó sin victoria a Al Nassr y revivió las esperanzas del conjunto visitante.

Por su parte, Cristiano Ronaldo no logró marcar y fue sustituido al minuto 83, presenciando desde el banquillo el empate final. El portugués aún tendrá una nueva oportunidad de sumar un título en Arabia el próximo sábado, cuando dispute en casa la final de la AFC Champions League 2 frente al G-Osaka de Japón, el segundo torneo continental más importante de Asia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Arabia Saudita
Asia

Personajes


Cristiano Ronaldo
Karim Benzema

Organizaciones


Al-Nassr

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Rocha Moya: Bien guardadito

Rocha Moya: Bien guardadito
true

Sinaloa, el Venezuela mexicano
La Fiscalía de Sonora mantiene activa la búsqueda del médico Jesús Maximiano Verduzco por muertes presuntamente relacionadas con sueros vitaminados.

Sonora ofrece 500 mil pesos de recompensa por médico acusado de muertes por sueros vitaminados
Cabe recordar que tras su detención, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó asilo político a la República Argentina.

Alista la FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías Laguna
La SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026 en todo México con cierre oficial el 15 de julio. Sin embargo, algunas entidades podrán solicitar ajustes regionales debido a temperaturas extremas o por la organización del Mundial de Futbol 2026.

Calendario de la SEP... ¿Cuáles estados pueden modificarlo por condiciones climáticas extremas?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
Legado. La franquicia ‘Fast &amp; Furious’ cuenta actualmente con once películas, y está previsto que Fast Forever, la última entrega de la saga, se estrene el 17 de marzo de 2028.

Del cine al streaming: Producirá ‘Toretto’ serie de ‘Rápidos y Furiosos’

Florentino Pérez confirmó que no dejará la presidencia del Real Madrid y anunció que volverá a presentarse a elecciones con su actual Junta Directiva.

Golpe de autoridad: Florentino Pérez reta a sus críticos y adelanta el futuro del Real Madrid