Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos

/ 12 febrero 2026
    Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos
    La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”. FOTO: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

El evento se realizará en el centro comunitario de Pueblo Insurgente, dentro de la segunda jornada del torneo, que continuará la próxima semana y cerrará el 27 y 28 de febrero

Más de 40 boxeadores subirán al ring este fin de semana en la segunda jornada del torneo de Boxeo Auténticos Novatos, que se desarrollará del viernes 13 al domingo 15 de febrero en el centro comunitario de la colonia Pueblo Insurgente.

La competencia reunirá a peleadores de distintas edades y divisiones, quienes buscan avanzar en el certamen y sumar experiencia en un evento que se ha convertido en plataforma para talentos en formación.

La actividad comenzará el viernes con el pesaje programado a las 13:00 horas. Dos horas más tarde, a partir de las 15:00, arrancarán los combates. De acuerdo con la convocatoria, las categorías infantiles disputarán peleas a dos rounds, mientras que las juveniles sostendrán enfrentamientos a tres episodios, todos con un minuto de descanso entre cada asalto.

Para el sábado 14 y domingo 15 de febrero, el programa contempla el pesaje a las 12:00 horas y el inicio de las funciones a las 13:00, también en el centro comunitario de Pueblo Insurgente. Se espera una agenda continua de enfrentamientos en distintas divisiones, tanto en rama varonil como femenil, según el registro de participantes.

El torneo Auténticos Novatos se caracteriza por abrir espacio a boxeadores que dan sus primeros pasos en competencias formales. En este escenario, los participantes no solo buscan la victoria, sino también fogueo y la posibilidad de mostrarse ante entrenadores y público.

Tras esta segunda fecha, el certamen continuará con su tercera jornada los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero. En esa ocasión, las peleas se trasladarán al domo de la unidad deportiva “Venustiano Carranza”, sede que recibirá a los contendientes para seguir con el calendario establecido.

El cierre de la temporada está previsto para el 27 y 28 de febrero, fechas en las que se definirán los resultados finales del torneo. Con ello concluirá una edición que ha congregado a decenas de jóvenes y niños interesados en abrirse camino dentro del boxeo amateur.

Durante cada jornada, el cumplimiento del pesaje será requisito indispensable para poder competir, por lo que los participantes deberán presentarse en el horario indicado. Los organizadores recordaron que las reglas y formatos de combate se apegan a lo establecido en la convocatoria oficial.

Con tres fines de semana consecutivos de actividad, el torneo entra en una etapa clave en la que cada combate puede marcar diferencia en el desarrollo deportivo de los novatos que buscan consolidarse sobre el ring.

