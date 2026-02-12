Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos

Más de 40 boxeadores subirán al ring este fin de semana en la segunda jornada del torneo de Boxeo Auténticos Novatos, que se desarrollará del viernes 13 al domingo 15 de febrero en el centro comunitario de la colonia Pueblo Insurgente.

La competencia reunirá a peleadores de distintas edades y divisiones, quienes buscan avanzar en el certamen y sumar experiencia en un evento que se ha convertido en plataforma para talentos en formación.

La actividad comenzará el viernes con el pesaje programado a las 13:00 horas. Dos horas más tarde, a partir de las 15:00, arrancarán los combates. De acuerdo con la convocatoria, las categorías infantiles disputarán peleas a dos rounds, mientras que las juveniles sostendrán enfrentamientos a tres episodios, todos con un minuto de descanso entre cada asalto.

Para el sábado 14 y domingo 15 de febrero, el programa contempla el pesaje a las 12:00 horas y el inicio de las funciones a las 13:00, también en el centro comunitario de Pueblo Insurgente. Se espera una agenda continua de enfrentamientos en distintas divisiones, tanto en rama varonil como femenil, según el registro de participantes.

El torneo Auténticos Novatos se caracteriza por abrir espacio a boxeadores que dan sus primeros pasos en competencias formales. En este escenario, los participantes no solo buscan la victoria, sino también fogueo y la posibilidad de mostrarse ante entrenadores y público.