Resultados WrestleMania noche 2: Reigns vence a CM Punk y Penta sigue campeón

La segunda noche de WrestleMania cerró con varios cambios titulares, un retiro que marcó el evento y la presencia destacada de luchadores mexicanos en una de las funciones más comentadas del fin de semana. Uno de los momentos iniciales fue la victoria de Oba Femi sobre Brock Lesnar, en un combate de corta duración que terminó con un gesto que acaparó la atención. Tras la derrota, Lesnar dejó sus guantes y botas en el centro del ring, en una escena que fue interpretada como su despedida de la empresa.

PENTA RETIENE EL TÍTULO INTERCONTINENTAL En el segundo combate llegó uno de los puntos más destacados de la noche. El mexicano Penta Zero Miedo retuvo el Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras con seis participantes. En el enfrentamiento también estuvieron Rey Mysterio y Dragon Lee, quienes tuvieron intervenciones clave. El combate incluyó movimientos de alto impacto, como el “mexican destroyer” aplicado por Penta y el 619 de Mysterio apoyado en una escalera. El campeón logró recuperarse en el cierre para descolgar el cinturón.

Más adelante, Trick Williams se impuso a Sami Zayn para quedarse con el Campeonato de Estados Unidos, en un resultado que dio continuidad al impulso de talentos surgidos de NXT. La cuarta lucha presentó a Finn Bálor, quien en su versión de “The Demon” derrotó a Dominik Mysterio en un combate callejero que cerró una rivalidad previa entre ambos. En la división femenil, Rhea Ripley venció a Jade Cargill para recuperar el campeonato mundial, en una lucha que contó con intervenciones externas en los momentos finales. Antes del evento principal, un segmento con John Cena y The Miz sirvió como pausa para el público en la arena.

UN CIERRE ESTELAR El cierre estuvo a cargo de Roman Reigns y CM Punk, quienes protagonizaron el combate estelar en un enfrentamiento que mantuvo la atención del público por su desarrollo. Ambos intercambiaron castigos durante varios minutos, con momentos en los que parecía que cualquiera podía quedarse con la victoria. CM Punk apostó por su resistencia y recurrió a sus movimientos característicos para intentar frenar a Reigns, quien respondió con castigos enfocados en el desgaste físico. La lucha avanzó con intervenciones cerca de las cuerdas y conteos que se quedaron a segundos de definirse, lo que elevó la tensión en la recta final.

En los últimos minutos, Reigns logró tomar el control tras revertir un intento ofensivo de su rival y conectar su secuencia de ataque definitiva. Con ello, consiguió la cuenta de tres que le permitió recuperar el campeonato mundial pesado. El resultado coloca nuevamente a Roman Reigns como figura central en la empresa, al cerrar WrestleMania con el título en su poder, en una lucha que fue señalada por los aficionados como una de las más destacadas de la segunda noche.

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