Quinta Dorada reunió a 150 participantes en el Torneo de Dominó Saltillo 2026

Quinta Dorada reunió a 150 participantes en el Torneo de Dominó Saltillo 2026

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

El Hotel Quinta Dorada fue sede del evento que reunió a 150 participantes de distintas delegaciones del país y dejó a Jesús Olivares como campeón de la tabla general

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Con la participación de alrededor de 150 competidores provenientes de distintos estados del país, el Hotel Quinta Dorada fue sede del Torneo de Dominó Saltillo 2026, evento que durante varios días reunió a jugadores nacionales e internacionales en distintas modalidades de competencia.

El certamen consolidó nuevamente a Saltillo como uno de los puntos importantes para el dominó competitivo en México, al recibir representantes de diversas delegaciones y contar con categorías como individual, pareja fija, femenil y tabla general.

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En la rama femenil, Yolanda Ávila se quedó con el primer lugar, seguida por Betty Nogueira en la segunda posición.

Dentro de la modalidad individual, el campeonato fue para Jesús Alberto Olivares, quien finalizó como el mejor jugador del torneo. El segundo lugar fue para José Daniel Bernal, mientras que Andrés García terminó tercero. El top cinco lo completaron Mauro Valdez y José Luis Ramírez.

$!Armando Carrara adelantó que buscan impulsar torneos para jóvenes y aumentar la participación femenil.
Armando Carrara adelantó que buscan impulsar torneos para jóvenes y aumentar la participación femenil. FOTO: LUIS MELÉNDEZ/VANGUARDIA MX

En la categoría de pareja fija, la dupla conformada por Jorge Lecuna y José Luis Monroy obtuvo el campeonato tras una destacada actuación a lo largo del torneo. El segundo lugar fue para Abiel Zumaya y Manolo Barbelena, mientras que Roberto González y Dámaso Cantú finalizaron terceros.

También destacaron las parejas integradas por Fianasco Elizondo y José Jesús Márquez, Eduardo Lozano y Alejandro Gaona, Roberto Rebolledo y Julio Martínez, así como Jesús Olivares y Armando Carrara, quienes lograron colocarse dentro de las mejores posiciones de la competencia.

$!Yolanda Ávila se coronó campeona en la rama femenil del certamen celebrado en Saltillo.
Yolanda Ávila se coronó campeona en la rama femenil del certamen celebrado en Saltillo. FOTO: LUIS MELÉNDEZ/VANGUARDIA MX

En la modalidad de tabla general, que combina los resultados obtenidos en individual y pareja fija, el campeón fue nuevamente Jesús Olivares, quien acumuló 23 puntos de 30 posibles y una diferencia de 780. El segundo sitio correspondió a Jorge Lecuna, mientras que José Jesús Márquez ocupó el tercer puesto.

Al término del evento, el presidente nacional de la Federación Mexicana de Dominó, Armando Carrara, adelantó que ya trabajan en la planeación de la cuarta edición del torneo, la cual buscará incrementar la participación de delegaciones de todo el país.

$!Jesús Olivares se quedó con el primer lugar de la tabla general del certamen.
Jesús Olivares se quedó con el primer lugar de la tabla general del certamen. FOTO: LUIS MELÉNDEZ/VANGUARDIA MX

Además, señaló que entre los proyectos para el próximo año se contempla fortalecer la inclusión de mujeres y jóvenes dentro de la competencia, incluso con la posibilidad de realizar un torneo exclusivo para nuevas generaciones.

“Esperamos más participación de más delegaciones. También queremos motivar a damas y a niños; estamos viendo la posibilidad de organizar un torneo juvenil con buenos incentivos”, comentó.

$!Jorge Lecuna y José Luis Monroy conquistaron la categoría de pareja fija.
Jorge Lecuna y José Luis Monroy conquistaron la categoría de pareja fija. FOTO: LUIS MELÉNDEZ/VANGUARDIA MX

Con este evento, Saltillo volvió a reunir a exponentes del dominó nacional en un torneo que continúa creciendo tanto en convocatoria como en nivel competitivo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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