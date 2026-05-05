Coahuila albergará el Torneo de Dominó Saltillo 2026 con bolsa de 270 mil pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Coahuila albergará el Torneo de Dominó Saltillo 2026 con bolsa de 270 mil pesos
    La presentación oficial del evento destacó la colaboración con Saraperos de Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Saltillo será sede del Torneo de Dominó 2026 del 15 al 17 de mayo, con cerca de 200 jugadores de todo el país y presencia internacional, en un evento que contará con el respaldo de Saraperos

Saltillo, Coahuila, volverá a colocarse en el mapa del dominó competitivo al albergar el Torneo de Dominó Saltillo 2026, que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo, en un evento que este año destaca por su colaboración con los Saraperos de Saltillo, organización que se suma como aliado para fortalecer la proyección del certamen.

Durante la presentación oficial, organizadores y autoridades señalaron que esta alianza busca generar mayor alcance entre el público y ofrecer experiencias adicionales a los participantes, como la entrega de boletos para los juegos del equipo local, integrando así el ambiente deportivo de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/deportes/muere-eduardo-lamazon-historico-comentarista-de-boxeo-de-tv-azteca-MA20468712

Las actividades iniciarán desde el 14 de mayo con un torneo previo denominado Rompehielos, así como un evento invitacional con jugadores seleccionados. La inauguración oficial está programada para el 15 de mayo a las 17:30 horas, mientras que la clausura y premiación se realizarán el domingo alrededor de las 15:00 horas, tras tres días de competencia continua.

$!Se espera la participación de alrededor de 200 jugadores de 25 estados del país.
Se espera la participación de alrededor de 200 jugadores de 25 estados del país. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Se espera la participación de alrededor de 200 jugadores, provenientes de cerca de 25 estados de la República Mexicana, además de competidores internacionales de países como Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico.

El torneo se disputará en dos modalidades: pareja fija e individual, ambas bajo sistema suizo, con partidas de 25 minutos y un total de 15 encuentros por modalidad. En el formato individual, los jugadores cambian de compañero según su posición en la tabla, lo que incrementa la competitividad.

$!Se espera la participación de alrededor de 200 jugadores de 25 estados del país.
Se espera la participación de alrededor de 200 jugadores de 25 estados del país. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La bolsa de premiación asciende a 270 mil pesos, distribuidos en categorías como individual, pareja fija, rama femenil y tabla general. La inscripción tiene un costo de 2,700 pesos en preventa hasta el 11 de mayo, incrementando a 3,200 pesos posteriormente.

Autoridades deportivas resaltaron que este tipo de torneos permite sumar puntos para el ranking nacional e internacional, con miras a competencias futuras como el campeonato mundial previsto en España.

$!Se espera la participación de alrededor de 200 jugadores de 25 estados del país.
Se espera la participación de alrededor de 200 jugadores de 25 estados del país. FOTO: CORTESÍA

Además del enfoque competitivo, los organizadores destacaron el impacto social del dominó, especialmente en adultos mayores, al ser una actividad que favorece la memoria y el bienestar cognitivo, por lo que también se han impulsado torneos con causa y actividades comunitarias.

El evento tendrá como sede el Hotel Quinta Dorada, con el respaldo de organismos deportivos, patrocinadores y la comunidad. En su tercera edición, el torneo busca consolidar a Saltillo como una de las principales plazas del dominó en México, ahora con el impulso adicional de una alianza con Saraperos que fortalece su alcance y proyección.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo
true

Traidores de la Patria: ¿son quienes pactan con el crimen o quienes los exhiben?
La petrolera enfrenta además una “bomba de tiempo” con pasivos laborales récord de 1.49 billones de pesos y vencimientos de deuda por 204.8 mil millones para lo que resta del año.

Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años
El informe elaborado por Hacienda revela que el gasto programable fue el rubro con mayores ajustes, al ejercer 557 mil 65.2 millones de pesos más de lo estimado.

Revelan que Gobierno de Sheinbaum rebasó tope de endeudamiento
La SCJN elimina el requisito de 5 años en concubinato para pensión del ISSSTE y fija nuevos criterios. Conoce requisitos del IMSS y reglas clave en 2026.

Parejas en concubinato podrán acceder a pensión por viudez del IMSS e ISSSTE tras el fallo de la SCJN; estos son los requisitos
Anteriormente, las opciones para sacar una cita era por teléfono o internet; sin embargo, se presentaba interferencias. Por lo que, recientemente se implementó otro método más sencillo, práctica y accesible.

La opción para sacar una cita de pasaporte mexicano en poco tiempo
La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos sufrió una cancelación masiva de fechas tras reportes de baja venta de boletos. El fenómeno se extiende a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Cancelan en EU a Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar por bajas ventas en boletos tras escándalos y relación con Christian Nodal
El Club América evitó perder en la mesa ante Pumas tras la resolución de la FMF, que descartó alineación indebida pero impuso una multa. La polémica crece tras las declaraciones de Arturo Brizio, quien asegura que sí hubo infracción.

América libra alineación indebida ante Pumas y se resolverá en la cancha: Arturo Brizio asegura que sí hubo faltas al reglamento