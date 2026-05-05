Coahuila albergará el Torneo de Dominó Saltillo 2026 con bolsa de 270 mil pesos

Saltillo, Coahuila, volverá a colocarse en el mapa del dominó competitivo al albergar el Torneo de Dominó Saltillo 2026, que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo, en un evento que este año destaca por su colaboración con los Saraperos de Saltillo, organización que se suma como aliado para fortalecer la proyección del certamen. Durante la presentación oficial, organizadores y autoridades señalaron que esta alianza busca generar mayor alcance entre el público y ofrecer experiencias adicionales a los participantes, como la entrega de boletos para los juegos del equipo local, integrando así el ambiente deportivo de la ciudad.

Las actividades iniciarán desde el 14 de mayo con un torneo previo denominado Rompehielos, así como un evento invitacional con jugadores seleccionados. La inauguración oficial está programada para el 15 de mayo a las 17:30 horas, mientras que la clausura y premiación se realizarán el domingo alrededor de las 15:00 horas, tras tres días de competencia continua.

Se espera la participación de alrededor de 200 jugadores, provenientes de cerca de 25 estados de la República Mexicana, además de competidores internacionales de países como Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico. El torneo se disputará en dos modalidades: pareja fija e individual, ambas bajo sistema suizo, con partidas de 25 minutos y un total de 15 encuentros por modalidad. En el formato individual, los jugadores cambian de compañero según su posición en la tabla, lo que incrementa la competitividad.

La bolsa de premiación asciende a 270 mil pesos, distribuidos en categorías como individual, pareja fija, rama femenil y tabla general. La inscripción tiene un costo de 2,700 pesos en preventa hasta el 11 de mayo, incrementando a 3,200 pesos posteriormente. Autoridades deportivas resaltaron que este tipo de torneos permite sumar puntos para el ranking nacional e internacional, con miras a competencias futuras como el campeonato mundial previsto en España.

Además del enfoque competitivo, los organizadores destacaron el impacto social del dominó, especialmente en adultos mayores, al ser una actividad que favorece la memoria y el bienestar cognitivo, por lo que también se han impulsado torneos con causa y actividades comunitarias. El evento tendrá como sede el Hotel Quinta Dorada, con el respaldo de organismos deportivos, patrocinadores y la comunidad. En su tercera edición, el torneo busca consolidar a Saltillo como una de las principales plazas del dominó en México, ahora con el impulso adicional de una alianza con Saraperos que fortalece su alcance y proyección.

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