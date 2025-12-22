¡Ranking histórico! Canelo Álvarez es el segundo boxeador más rico de todos los tiempos
Un ranking de Sports Illustrated lo coloca con una fortuna estimada en 300 millones de dólares, empatado con George Foreman y solo por detrás de Floyd Mayweather
El nombre de Canelo Álvarez vuelve a aparecer en los listados que miden el impacto económico de las grandes figuras del deporte. Más allá de títulos y cinturones, el boxeador mexicano ha logrado construir un patrimonio que lo coloca entre los pugilistas mejor posicionados en la historia, de acuerdo con un ranking difundido recientemente por Sports Illustrated.
El contexto deportivo no ha sido sencillo para el tapatío en los últimos meses. La derrota frente a Terence Crawford significó la pérdida de su estatus como campeón mundial indiscutido del peso supermediano, un golpe que marcó el cierre de una etapa en su carrera. Aun así, ese resultado no ha modificado la percepción sobre el alcance de su trayectoria ni el valor comercial que mantiene dentro y fuera del ring.
Desde su consolidación como figura estelar, Canelo Álvarez se convirtió en uno de los principales motores de ventas del boxeo profesional. Sus combates han encabezado funciones de alto consumo en pago por evento, especialmente en Estados Unidos y México, donde su nombre garantiza audiencias amplias y contratos relevantes. Esa capacidad de convocatoria ha sido clave para explicar el crecimiento sostenido de su fortuna.
En el ranking histórico elaborado por Sports Illustrated, el boxeador mexicano aparece con un patrimonio estimado de 300 millones de dólares. Esta cifra lo ubica empatado en la segunda posición junto a George Foreman, y solo por debajo de Floyd Mayweather, quien lidera la lista con 400 millones de dólares. El dato refleja no solo los ingresos obtenidos en el ring, sino también los acuerdos comerciales y negocios paralelos que han acompañado su carrera.
El artículo destaca que Canelo Álvarez fue durante más de una década una referencia constante del boxeo mundial, en un periodo en el que escasearon figuras con proyección global. Campeón en cuatro divisiones y dos veces indiscutido en supermediano, el mexicano mantuvo una agenda activa frente a rivales de primer nivel, lo que fortaleció su valor como marca.
Además de las bolsas por pelea, su patrimonio se explica por contratos de patrocinio, asociaciones comerciales y proyectos empresariales que diversificaron sus ingresos. Estas decisiones le permitieron sostener un crecimiento financiero incluso en momentos de transición deportiva.
La lista de los boxeadores más ricos de la historia incluye también a nombres como Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya, Tyson Fury, Anthony Joshua, Lennox Lewis, Oleksandr Usyk y Sugar Ray Leonard, todos con patrimonios que superan los 100 millones de dólares. En ese grupo, Canelo Álvarez se mantiene como el representante latinoamericano mejor posicionado, confirmando que su impacto trasciende los resultados recientes y se sostiene en una carrera de largo alcance.