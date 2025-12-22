¡Ranking histórico! Canelo Álvarez es el segundo boxeador más rico de todos los tiempos

Deportes
/ 22 diciembre 2025
    ¡Ranking histórico! Canelo Álvarez es el segundo boxeador más rico de todos los tiempos
    Más allá de su actualidad deportiva, Canelo Álvarez figura entre los boxeadores con mayor patrimonio de todos los tiempos. FOTO: ESPECIAL

Un ranking de Sports Illustrated lo coloca con una fortuna estimada en 300 millones de dólares, empatado con George Foreman y solo por detrás de Floyd Mayweather

El nombre de Canelo Álvarez vuelve a aparecer en los listados que miden el impacto económico de las grandes figuras del deporte. Más allá de títulos y cinturones, el boxeador mexicano ha logrado construir un patrimonio que lo coloca entre los pugilistas mejor posicionados en la historia, de acuerdo con un ranking difundido recientemente por Sports Illustrated.

El contexto deportivo no ha sido sencillo para el tapatío en los últimos meses. La derrota frente a Terence Crawford significó la pérdida de su estatus como campeón mundial indiscutido del peso supermediano, un golpe que marcó el cierre de una etapa en su carrera. Aun así, ese resultado no ha modificado la percepción sobre el alcance de su trayectoria ni el valor comercial que mantiene dentro y fuera del ring.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales

Desde su consolidación como figura estelar, Canelo Álvarez se convirtió en uno de los principales motores de ventas del boxeo profesional. Sus combates han encabezado funciones de alto consumo en pago por evento, especialmente en Estados Unidos y México, donde su nombre garantiza audiencias amplias y contratos relevantes. Esa capacidad de convocatoria ha sido clave para explicar el crecimiento sostenido de su fortuna.

Instagram

En el ranking histórico elaborado por Sports Illustrated, el boxeador mexicano aparece con un patrimonio estimado de 300 millones de dólares. Esta cifra lo ubica empatado en la segunda posición junto a George Foreman, y solo por debajo de Floyd Mayweather, quien lidera la lista con 400 millones de dólares. El dato refleja no solo los ingresos obtenidos en el ring, sino también los acuerdos comerciales y negocios paralelos que han acompañado su carrera.

El artículo destaca que Canelo Álvarez fue durante más de una década una referencia constante del boxeo mundial, en un periodo en el que escasearon figuras con proyección global. Campeón en cuatro divisiones y dos veces indiscutido en supermediano, el mexicano mantuvo una agenda activa frente a rivales de primer nivel, lo que fortaleció su valor como marca.

Además de las bolsas por pelea, su patrimonio se explica por contratos de patrocinio, asociaciones comerciales y proyectos empresariales que diversificaron sus ingresos. Estas decisiones le permitieron sostener un crecimiento financiero incluso en momentos de transición deportiva.

Instagram

La lista de los boxeadores más ricos de la historia incluye también a nombres como Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya, Tyson Fury, Anthony Joshua, Lennox Lewis, Oleksandr Usyk y Sugar Ray Leonard, todos con patrimonios que superan los 100 millones de dólares. En ese grupo, Canelo Álvarez se mantiene como el representante latinoamericano mejor posicionado, confirmando que su impacto trasciende los resultados recientes y se sostiene en una carrera de largo alcance.

Temas


Box
Récords

Localizaciones


CDMX

Personajes


Saúl 'Canelo' Álvarez

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno no vende boletos del Mundial 2026, aclaró que no existe una plataforma legal de reventa en México y señaló que los beneficios fiscales a la FIFA fueron acotados por Hacienda.

Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La Ley Federal del Trabajo aclara que el 24 de diciembre no es feriado obligatorio, mientras que laborar el 25 de diciembre debe pagarse con salario triple conforme a la ley.

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo
El Tarjetón Digital del IMSS permite a derechohabientes consultar en línea información de pagos y trámites, como parte del proceso de modernización y digitalización del instituto

IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio