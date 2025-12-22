¡Ranking histórico! Canelo Álvarez es el segundo boxeador más rico de todos los tiempos

El nombre de Canelo Álvarez vuelve a aparecer en los listados que miden el impacto económico de las grandes figuras del deporte. Más allá de títulos y cinturones, el boxeador mexicano ha logrado construir un patrimonio que lo coloca entre los pugilistas mejor posicionados en la historia, de acuerdo con un ranking difundido recientemente por Sports Illustrated.

El contexto deportivo no ha sido sencillo para el tapatío en los últimos meses. La derrota frente a Terence Crawford significó la pérdida de su estatus como campeón mundial indiscutido del peso supermediano, un golpe que marcó el cierre de una etapa en su carrera. Aun así, ese resultado no ha modificado la percepción sobre el alcance de su trayectoria ni el valor comercial que mantiene dentro y fuera del ring.

Desde su consolidación como figura estelar, Canelo Álvarez se convirtió en uno de los principales motores de ventas del boxeo profesional. Sus combates han encabezado funciones de alto consumo en pago por evento, especialmente en Estados Unidos y México, donde su nombre garantiza audiencias amplias y contratos relevantes. Esa capacidad de convocatoria ha sido clave para explicar el crecimiento sostenido de su fortuna.