Real Madrid refuerza su defensa con Denzel Dumfries; firma hasta 2030

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    Real Madrid refuerza su defensa con Denzel Dumfries; firma hasta 2030
    Dumfries se convierte en otro de los refuerzos del Madrid para fortalecer una defensa que fue uno de los puntos débiles de la temporada pasada. FOTO: ESPECIAL

El conjunto merengue desembolsa 20 millones de euros para fichar al lateral neerlandés procedente del Inter de Milán

El Real Madrid continúa reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada y confirmó la incorporación de Denzel Dumfries, quien llega procedente del Inter de Milán tras el pago de 20 millones de euros, monto correspondiente a su cláusula de rescisión.

El internacional neerlandés firmó contrato con el conjunto blanco hasta 2030, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes del club para fortalecer una defensa que mostró fragilidad durante la campaña anterior.

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El lateral derecho aterriza en el Santiago Bernabéu después de consolidarse como una de las piezas más importantes del Inter, equipo con el que conquistó dos títulos de la Serie A y disputó la final de la UEFA Champions League la temporada pasada.

Además, su participación en la Copa del Mundo de 2026 concluyó en los dieciseisavos de final, luego de que Países Bajos fuera eliminado por Marruecos.

Desde su llegada al conjunto nerazzurri en 2021, Dumfries construyó un exitoso palmarés al conquistar ocho títulos con el club italiano, consolidándose como uno de los laterales más destacados del futbol europeo. Antes de su etapa en Italia, el defensor también celebró un ascenso con el Sparta Rotterdam, donde obtuvo el campeonato que devolvió al club a la Eredivisie.

La trayectoria del neerlandés también incluye pasos por el Heerenveen, que lo incorporó en 2017, y el PSV Eindhoven, equipo al que llegó un año después y donde terminó de explotar sus cualidades antes de dar el salto al futbol italiano.

Ahora, Dumfries afrontará el mayor desafío de su carrera al vestir la camiseta del club más ganador en la historia de la Champions League, con el objetivo de aportar experiencia, potencia física y solidez por la banda derecha.

El defensor no será la única cara nueva en la plantilla madridista. La directiva también ha asegurado las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, futbolistas con los que buscará conformar un plantel aún más competitivo para pelear por todos los títulos y ampliar su exitoso palmarés en España y Europa.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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