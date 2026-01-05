¿Regresará Chris Jericho? WWE tendrá episodio especial de Stranger Things en RAW

/ 5 enero 2026
    ¿Regresará Chris Jericho? WWE tendrá episodio especial de Stranger Things en RAW
    El episodio especial de RAW combinará el universo de Stranger Things con la lucha libre, en una noche cargada de sorpresas y rumores sobre el posible regreso de Chris Jericho a WWE. FOTO: ESPECIAL

Con la posible aparición del elenco de la serie y especulaciones sobre el retorno de ‘Y2J’, será una noche especial transmitida por Netflix desde el Barclays Center

El WWE Raw de este lunes vivirá un episodio especial con temática de Stranger Things, en lo que será uno de los cruces más ambiciosos entre la lucha libre y el entretenimiento televisivo en los últimos años.

El show se celebrará desde el Barclays Center y formará parte de las celebraciones por el primer aniversario de RAW como parte del acuerdo de transmisión con Netflix, alianza que ha impulsado este tipo de eventos especiales.

La colaboración con Stranger Things llega impulsada por el impacto global del cierre de la quinta temporada de la serie, lo que ha llevado a WWE a construir un episodio completamente ambientado en el universo de Hawkins.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia el Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver los juegos de la Jornada 1

Durante las últimas horas, distintos reportes han señalado que el elenco de la serie podría aparecer en el show, aunque hasta el momento ni WWE ni Netflix han confirmado de manera oficial qué actores estarán presentes ni el tipo de participación que tendrían dentro del programa.

Además del componente visual y temático, el episodio contará con una cartelera de alto perfil, encabezada por el combate entre CM Punk y Bron Breakker por el Campeonato Mundial Peso Completo.

También están programados el duelo de parejas femenil entre Asuka y Kairi Sane frente a Rhea Ripley e Iyo Sky por los Campeonatos en Parejas, el enfrentamiento de Maxxine Dupri ante Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenil y el combate individual entre Liv Morgan y Lyra Valkyria, en una noche diseñada para combinar espectáculo y narrativa.

Sin embargo, uno de los puntos que más expectativa ha generado es el rumor sobre el posible regreso de Chris Jericho a WWE.

Durante la promoción del evento, el gerente general de RAW, Adam Pearce, lanzó comentarios que varios aficionados interpretaron como guiños directos a Jericho, incluyendo referencias que evocan su histórico paso por la empresa y elementos asociados a su personaje.

Estas especulaciones se intensificaron debido a que el contrato de Jericho con All Elite Wrestling habría concluido a finales de 2025, dejándolo en condición de agente libre.

A pesar del entusiasmo, otros reportes dentro de la industria han puesto en duda su aparición, señalando que no estaría programado para este episodio especial.

Esto mantiene el regreso de Jericho en el terreno de la especulación, aunque el contexto del evento y el enfoque en grandes sorpresas alimentan la expectativa entre los aficionados.

