Remodelación del Estadio Azteca va marchas forzadas y causa inquietud ante la proximidad de la fecha de entrega
Videos difundidos en redes sociales causan reacciones pesimistas; la información oficial indica que todo va en tiempo y forma
El optimismo por la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 está concentrado en la cada vez más cercana reinauguración del Estadio Azteca (Banorte) mismo que albergará el inicio de las acciones con el partido México contra Sudáfrica, en junio.
El 28 de febrero es la fecha establecida para la entrega del inmueble, de acuerdo con Félix Aguirre, director adjunto del estadio éste deberá estar listo sin que se prevea algún retraso. Sin embargo, a solo semanas de este plazo, la percepción pública dista mucho del optimismo oficial.
Esto porque los trabajos de remodelación comenzaron tarde, en mayo de 2024, y desde entonces los avances han sido lentos. En días recientes, una serie de videos e imágenes difundidos en redes sociales han encendido la polémica, al mostrar un estadio que luce apenas intervenido, con cambios que muchos califican como insuficientes para un proyecto de talla mundialista.
Un video aéreo grabado desde un helicóptero por el usuario @LuisErnestoP95 en X, muestra una alfombra verde que no luce pintada ni en óptimas condiciones. Por su parte, @SigoalTRI compartió imágenes en las que un solo trabajador aparece demoliendo la entrada principal, reforzando la sensación de lentitud.
En los metrajes se ve que la instalación de butacas presenta un avance aproximado del 70 por ciento, además de la colocación de lo que sería la cancha.
Las imágenes oficiales y filtradas muestran trabajos en túneles, vestidores, palcos, zonas de restaurantes y butacas, pero la fachada y el exterior del estadio prácticamente no presentan cambios visibles. Uno de los puntos más criticados por la afición es el techo, que continúa luciendo desgastado, e incluso ha sido señalado en redes como “oxidado”, una imagen difícil de justificar para el recinto que será la carta de presentación de México en el Mundial 2026.
El entorno del estadio tampoco ayuda a mejorar la percepción. Aunque la banqueta perimetral ya está siendo remodelada, estos trabajos corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, que también ha acelerado obras para “embellecer” los alrededores del Coloso de Santa Úrsula y avenidas principales como Avenida Aztecas e Insurgentes. Aun así, las inmediaciones siguen rodeadas de obras, estructuras provisionales y zonas en construcción.
INTERNAUTAS NO BAJAN A LAS OBRAS DE ‘MUGRERO’
Mientras en redes sociales se repiten calificativos como “mugrero”, “vergüenza” y “remodelación pitera”, las autoridades mantienen la calma. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que no hay prisa y que el ahora llamado Estadio Banorte será entregado en la fecha pactada.
El calendario, sin embargo, aprieta. La reinauguración del Estadio Azteca está programada para el 28 de marzo, con un partido amistoso entre México y Portugal, que servirá como prueba clave rumbo al Mundial. Posteriormente, América planea regresar para la Liguilla del Clausura 2026 en abril, antes de que la Copa del Mundo 2026 arranque el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica.
Entre el discurso oficial y lo que hoy reflejan las imágenes, el Estadio Azteca sigue atrapado entre promesas y cemento. Y mientras el tiempo avanza, la pregunta en redes se vuelve cada vez más incómoda: si hoy luce así, ¿qué tan listo estará cuando el mundo entero esté mirando?