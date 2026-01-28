Remodelación del Estadio Azteca va marchas forzadas y causa inquietud ante la proximidad de la fecha de entrega

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 28 enero 2026
    Remodelación del Estadio Azteca va marchas forzadas y causa inquietud ante la proximidad de la fecha de entrega
    El poco tiempo que resta para la entrega del estadio causa la inquietud en redes sociales. De entrada, el inmueble se llamará Estadio Ciudad de México y albergará el partido inaugural de la justa mundialista. FOTO: CUARTOSCURO

Videos difundidos en redes sociales causan reacciones pesimistas; la información oficial indica que todo va en tiempo y forma

El optimismo por la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 está concentrado en la cada vez más cercana reinauguración del Estadio Azteca (Banorte) mismo que albergará el inicio de las acciones con el partido México contra Sudáfrica, en junio.

El 28 de febrero es la fecha establecida para la entrega del inmueble, de acuerdo con Félix Aguirre, director adjunto del estadio éste deberá estar listo sin que se prevea algún retraso. Sin embargo, a solo semanas de este plazo, la percepción pública dista mucho del optimismo oficial.

Esto porque los trabajos de remodelación comenzaron tarde, en mayo de 2024, y desde entonces los avances han sido lentos. En días recientes, una serie de videos e imágenes difundidos en redes sociales han encendido la polémica, al mostrar un estadio que luce apenas intervenido, con cambios que muchos califican como insuficientes para un proyecto de talla mundialista.

TE PUEDE INTERESAR: Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero

Un video aéreo grabado desde un helicóptero por el usuario @LuisErnestoP95 en X, muestra una alfombra verde que no luce pintada ni en óptimas condiciones. Por su parte, @SigoalTRI compartió imágenes en las que un solo trabajador aparece demoliendo la entrada principal, reforzando la sensación de lentitud.

En los metrajes se ve que la instalación de butacas presenta un avance aproximado del 70 por ciento, además de la colocación de lo que sería la cancha.

Las imágenes oficiales y filtradas muestran trabajos en túneles, vestidores, palcos, zonas de restaurantes y butacas, pero la fachada y el exterior del estadio prácticamente no presentan cambios visibles. Uno de los puntos más criticados por la afición es el techo, que continúa luciendo desgastado, e incluso ha sido señalado en redes como “oxidado”, una imagen difícil de justificar para el recinto que será la carta de presentación de México en el Mundial 2026.

El entorno del estadio tampoco ayuda a mejorar la percepción. Aunque la banqueta perimetral ya está siendo remodelada, estos trabajos corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, que también ha acelerado obras para “embellecer” los alrededores del Coloso de Santa Úrsula y avenidas principales como Avenida Aztecas e Insurgentes. Aun así, las inmediaciones siguen rodeadas de obras, estructuras provisionales y zonas en construcción.

INTERNAUTAS NO BAJAN A LAS OBRAS DE ‘MUGRERO’

Mientras en redes sociales se repiten calificativos como “mugrero”, “vergüenza” y “remodelación pitera”, las autoridades mantienen la calma. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que no hay prisa y que el ahora llamado Estadio Banorte será entregado en la fecha pactada.

El calendario, sin embargo, aprieta. La reinauguración del Estadio Azteca está programada para el 28 de marzo, con un partido amistoso entre México y Portugal, que servirá como prueba clave rumbo al Mundial. Posteriormente, América planea regresar para la Liguilla del Clausura 2026 en abril, antes de que la Copa del Mundo 2026 arranque el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica.

Entre el discurso oficial y lo que hoy reflejan las imágenes, el Estadio Azteca sigue atrapado entre promesas y cemento. Y mientras el tiempo avanza, la pregunta en redes se vuelve cada vez más incómoda: si hoy luce así, ¿qué tan listo estará cuando el mundo entero esté mirando?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estadio Azteca
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


América
México
Ciudad de México

Organizaciones


FIFA
FMF

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso.

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía.

Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda
La Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google.

Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
El presidente Donald Trump habla antes de firmar un memorando presidencial que impone aranceles y restricciones a la inversión en China en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca en Washington.

Después de tres meses, la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
Restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia (Satena) accidentado este miércoles, en Norte de Santander, Colombia.

Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes