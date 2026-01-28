Remodelación del Estadio Azteca va marchas forzadas y causa inquietud ante la proximidad de la fecha de entrega

El optimismo por la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 está concentrado en la cada vez más cercana reinauguración del Estadio Azteca (Banorte) mismo que albergará el inicio de las acciones con el partido México contra Sudáfrica, en junio.

El 28 de febrero es la fecha establecida para la entrega del inmueble, de acuerdo con Félix Aguirre, director adjunto del estadio éste deberá estar listo sin que se prevea algún retraso. Sin embargo, a solo semanas de este plazo, la percepción pública dista mucho del optimismo oficial.

Esto porque los trabajos de remodelación comenzaron tarde, en mayo de 2024, y desde entonces los avances han sido lentos. En días recientes, una serie de videos e imágenes difundidos en redes sociales han encendido la polémica, al mostrar un estadio que luce apenas intervenido, con cambios que muchos califican como insuficientes para un proyecto de talla mundialista.

TE PUEDE INTERESAR: Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero

Un video aéreo grabado desde un helicóptero por el usuario @LuisErnestoP95 en X, muestra una alfombra verde que no luce pintada ni en óptimas condiciones. Por su parte, @SigoalTRI compartió imágenes en las que un solo trabajador aparece demoliendo la entrada principal, reforzando la sensación de lentitud.

En los metrajes se ve que la instalación de butacas presenta un avance aproximado del 70 por ciento, además de la colocación de lo que sería la cancha.