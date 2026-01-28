¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero

El trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 inició su recorrido global, conocido como FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola, omo parte de las actividades previas al Mundial que se realizará este año en México, Estados Unidos y Canadá. Esta gira es organizada por FIFA en conjunto con The Coca-Cola Company, socio exclusivo de la ruta, y ofrece a los aficionados la oportunidad de ver en persona el trofeo más emblemático del futbol mundial antes de la competencia. Esta edición marca 20 años de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial, que tendrá más de 150 días de recorrido por 30 federaciones miembro y 75 paradas alrededor del mundo, con actividades especiales, experiencias interactivas y presencia de figuras vinculadas al deporte. TE PUEDE INTERESAR: Giannis Antetokounmpo pide su salida de los Bucks de Milwaukee y sacude el mercado de la NBA

En el marco de este tour, se confirmó que el trofeo llegará a territorio mexicano como parte de las escalas oficiales previas al Mundial 2026. Las autoridades deportivas y de gobierno de México han trabajado en coordinación con FIFA para incluir al país en esta ruta, acercando el trofeo a miles de aficionados locales. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tendrá un recorrido confirmado por distintas ciudades del país entre febrero y junio, con exhibiciones en sedes emblemáticas y centros de convenciones. De acuerdo con el calendario oficial, estas son las paradas en México: Guadalajara: del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Estadio Guadalajara. León: 4 y 5 de marzo, en el Polifórum. Veracruz: 6 y 7 de marzo, en el WTC. Chihuahua: 9 y 10 de marzo, en el Centro de Convenciones. Querétaro: 11 y 12 de marzo, en el Centro de Convenciones. Monterrey: del 14 al 16 de marzo, en el Estadio Monterrey. Puebla: 18 y 19 de marzo, en el Centro de Congresos. Mérida: 21 y 22 de marzo, en el Centro Internacional de Congresos. Ciudad de México: del 5 al 8 de junio, en Utopía Mixhuca.