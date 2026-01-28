¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero

Fútbol
/ 28 enero 2026
    El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA recorrerá nueve ciudades de México entre febrero y junio, como parte del Tour del Trofeo rumbo al Mundial 2026

El trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 inició su recorrido global, conocido como FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola, omo parte de las actividades previas al Mundial que se realizará este año en México, Estados Unidos y Canadá.

Esta gira es organizada por FIFA en conjunto con The Coca-Cola Company, socio exclusivo de la ruta, y ofrece a los aficionados la oportunidad de ver en persona el trofeo más emblemático del futbol mundial antes de la competencia.

Esta edición marca 20 años de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial, que tendrá más de 150 días de recorrido por 30 federaciones miembro y 75 paradas alrededor del mundo, con actividades especiales, experiencias interactivas y presencia de figuras vinculadas al deporte.

En el marco de este tour, se confirmó que el trofeo llegará a territorio mexicano como parte de las escalas oficiales previas al Mundial 2026.

Las autoridades deportivas y de gobierno de México han trabajado en coordinación con FIFA para incluir al país en esta ruta, acercando el trofeo a miles de aficionados locales.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tendrá un recorrido confirmado por distintas ciudades del país entre febrero y junio, con exhibiciones en sedes emblemáticas y centros de convenciones.

De acuerdo con el calendario oficial, estas son las paradas en México:

Guadalajara: del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Estadio Guadalajara.

León: 4 y 5 de marzo, en el Polifórum.

Veracruz: 6 y 7 de marzo, en el WTC.

Chihuahua: 9 y 10 de marzo, en el Centro de Convenciones.

Querétaro: 11 y 12 de marzo, en el Centro de Convenciones.

Monterrey: del 14 al 16 de marzo, en el Estadio Monterrey.

Puebla: 18 y 19 de marzo, en el Centro de Congresos.

Mérida: 21 y 22 de marzo, en el Centro Internacional de Congresos.

Ciudad de México: del 5 al 8 de junio, en Utopía Mixhuca.

Este recorrido permitirá que miles de aficionados puedan ver de cerca el trofeo más importante del futbol mundial, como parte de la antesala rumbo a la Copa del Mundo 2026, que tendrá a México como uno de los países anfitriones.

La presencia del trofeo en México busca generar entusiasmo y conectar con la afición rumbo al Mundial, que comienza el 11 de junio de 2026 con un partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El tour global ya ha pasado por varias regiones y continuará su ruta por distintos países, reforzando la emoción internacional de cara al evento que reunirá a 48 selecciones por primera vez en la historia.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Coca-Cola
FIFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

