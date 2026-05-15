Renato Paiva sería el nuevo DT del Santos Laguna; dirigió al Botafogo que derrotó al PSG en el Mundial de Clubes

El entrenador portugués vuelve al futbol mexicano después de sus etapas con León y Toluca , aunque en los últimos años su trayectoria lo llevó por distintos países de América Latina. Su nombre tomó fuerza recientemente luego de formar parte del Botafogo que logró una inesperada victoria frente al PSG en el Mundial de Clubes, un resultado que elevó su perfil internacional.

La directiva de Santos Laguna decidió mover sus piezas tras vivir un semestre complicado que dejó al equipo en el último lugar de la clasificación general del Clausura 2026. Con apenas 12 puntos obtenidos y una multa derivada de la baja productividad deportiva, el club de la Comarca Lagunera apostó por un técnico con experiencia internacional: Renato Paiva .

El acuerdo entre ambas partes contempla un contrato de dos años, según información adelantada por el periodista César Luis Merlo . Actualmente, el club trabaja en los últimos detalles administrativos para oficializar la llegada del estratega europeo, quien asumirá uno de los retos más complejos de la Liga MX rumbo al Apertura 2026.

SANTOS BUSCA SALIR DE UNA CRISIS QUE YA SE EXTENDIÓ VARIOS TORNEOS

La actualidad de los Guerreros dista mucho de aquella etapa competitiva que convirtió al club en uno de los proyectos más sólidos del futbol mexicano. Desde la salida de Guillermo Almada, el equipo no ha encontrado estabilidad en el banquillo y el cambio de entrenadores se volvió una constante.

Con la llegada de Paiva, Santos alcanzará ocho técnicos distintos en apenas seis años. El ciclo más duradero fue el de Eduardo Fentanes, quien dirigió 46 encuentros, aunque sin lograr consolidar un equipo protagonista ni aspirante al campeonato.

Durante el último torneo, los números reflejaron la profundidad de la crisis deportiva:

· 3 victorias

· 3 empates

· 11 derrotas

· Último lugar general

La presión interna aumentó tras los malos resultados y la directiva optó por acelerar una reestructuración completa tanto en la cancha como en el vestidor.

EL PERFIL INTERNACIONAL DE PAIVA ILUSIONA A LA AFICIÓN LAGUNERA

A lo largo de su carrera, Renato Paiva ha dirigido clubes en Ecuador, Brasil y México. Uno de sus momentos más destacados llegó con Independiente del Valle, donde consiguió un campeonato de liga y desarrolló una propuesta futbolística ofensiva que llamó la atención en Sudamérica.

También pasó por equipos como EC Bahía, Fortaleza y Botafogo. Aunque varios de sus procesos fueron breves, la directiva santista considera que su conocimiento del entorno latinoamericano puede ser clave para reconstruir la identidad competitiva del club.

“Necesitamos recuperar el carácter del equipo y volver a competir en los primeros lugares”, señalan fuentes cercanas al entorno lagunero sobre el nuevo proyecto deportivo que comenzará en las próximas semanas.

Uno de los desafíos inmediatos para Paiva será recuperar anímicamente a un plantel golpeado por las derrotas y la presión mediática. Además, deberá imprimir rápidamente su estilo de juego ante una afición que exige respuestas inmediatas.

REFUERZOS Y CAMBIOS PARA EL APERTURA 2026

La llegada del entrenador portugués no será el único movimiento importante dentro de la institución. Como parte del proceso de reconstrucción, Santos Laguna también concretó la incorporación de Diego González y Eduardo Aguirre, futbolistas procedentes de Atlas.

El movimiento fue facilitado por Grupo Orlegui, empresa propietaria de ambos clubes, en una estrategia que busca fortalecer al plantel en tiempo récord antes del arranque del Apertura 2026.