Richard Ledezma: de lo mejor de las Chivas, está listo para encarar el Clásico Nacional

Chivas vive un inicio arrollador en el Clausura 2026 de la Liga MX: cinco partidos, cinco victorias, liderato absoluto y una identidad muy clara bajo la dirección de Gabriel Milito. El equipo rojiblanco ha mostrado intensidad, orden táctico y profundidad por las bandas, y en ese engranaje colectivo hay un nombre que sobresale con fuerza: Richard Ledezma, hoy convertido en titular indiscutible.

El crecimiento del lateral derecho no es casualidad. Hasta hace poco, Alan Mozo era el dueño natural de la posición, pero la llegada de Ledezma —procedente del PSV Eindhoven y como agente libre— modificó por completo el escenario. Su proyección constante, calidad técnica y capacidad para asociarse en ataque le permitieron adueñarse del puesto en cuestión de semanas.

En el esquema de Milito, Ledezma aporta amplitud y profundidad. Su presencia constante en campo rival, su criterio para elegir cuándo desbordar y cuándo interiorizar, así como su precisión en el último tercio, lo han convertido en una de las variantes más confiables del equipo. Su rendimiento encaja perfectamente con la propuesta ofensiva que hoy distingue al Guadalajara.

El impacto del mexicoamericano no solo se percibe en el funcionamiento colectivo, sino también en los números. Desde su llegada al futbol mexicano, ningún lateral o carrilero ha generado más goles que él, con ocho participaciones directas entre goles y asistencias. Una cifra que lo coloca entre los defensores más determinantes del torneo.

Ese presente brillante ya comenzó a trascender fronteras. Ledezma debutó recientemente con la Selección Mexicana, y su evolución lo posiciona como un nombre a seguir en el proceso encabezado por Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si mantiene el nivel mostrado en este arranque de torneo, su candidatura para integrar la lista definitiva podría tomar cada vez más fuerza.

Consciente del momento que atraviesa, el propio futbolista no ocultó su entusiasmo. “Estoy viviendo mi mejor versión de Richard Ledezma y me la estoy pasando muy bien acá en Guadalajara. Es un sueño (...) ganar la 13 con Chivas”, declaró en entrevista con TV Azteca. Además, al anticipar el Clásico Nacional frente al América, dejó clara la mentalidad del plantel: “Muy difícil, pero vamos a luchar para hacer todo lo posible para sacar los tres puntos”

UN AGENTE LIBRE QUE LLEGÓ DE PAÍSES BAJOS

Formado en las fuerzas básicas del Real Salt Lake, Richard Ledezma dio el salto al futbol europeo tras ser fichado por el PSV Eindhoven en 2019. En Países Bajos atravesó un proceso de adaptación que incluyó participación con el equipo filial y minutos en la Eredivisie, donde mostró su versatilidad como mediocampista y lateral por derecha.

Durante su etapa en Europa enfrentó momentos complejos, incluidas lesiones que frenaron su continuidad, pero también sumó experiencia en competiciones continentales y en un entorno de alta exigencia. Su formación táctica y técnica en el futbol neerlandés terminó por moldear el perfil dinámico que hoy exhibe en la Liga MX.

Ya consolidado como profesional y con recorrido internacional, Ledezma decidió dar un giro a su carrera al firmar con Chivas como agente libre. En Guadalajara encontró regularidad, protagonismo y un sistema que potencia sus cualidades ofensivas, convirtiéndose en uno de los laterales más influyentes del campeonato y en una pieza que ilusiona tanto a su club como a la Selección Mexicana rumbo a 2026.