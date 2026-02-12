Massimiliano Allegri confirma que Santiago Giménez podría volver con el Milan el 15 de marzo

Massimiliano Allegri, director técnico del AC Milan, ha dado indicios optimistas sobre la evolución de la lesión de Santiago Giménez y un posible regreso a las canchas a mediados de marzo.

El entrenador italiano señaló en una conferencia de prensa que la recuperación del delantero mexicano “avanza bien” y que los plazos médicos colocan su alta alrededor de un mes desde ahora, lo que lo pondría disponible para el duelo de Serie A ante la Lazio el próximo 15 de marzo.

Giménez, pieza importante en el ataque rossonero y goleador de la Selección Mexicana, se ha perdido una parte significativa de la temporada tras lesionarse el tobillo en un partido de la Serie A el pasado 28 de octubre.

Desde entonces, el delantero de 24 años ha estado en proceso de rehabilitación para recuperar su plena condición física.

Allegri, consciente de la importancia del “Bebote” para el proyecto del Milan en la recta final del campeonato italiano, ha sido cauteloso pero positivo sobre su evolución.