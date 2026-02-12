Massimiliano Allegri confirma que Santiago Giménez podría volver con el Milan el 15 de marzo

Fútbol
/ 12 febrero 2026
    Massimiliano Allegri confirma que Santiago Giménez podría volver con el Milan el 15 de marzo
    Santiago Giménez podría reaparecer con el AC Milan el próximo 15 de marzo ante la Lazio, luego de que Massimiliano Allegri confirmara que su alta médica llegaría en aproximadamente un mes. FOTO: EFE

El DT del Milan reveló que el delantero mexicano podría estar dado de alta médica en un mes y regresar a jugar ante la Lazio

Massimiliano Allegri, director técnico del AC Milan, ha dado indicios optimistas sobre la evolución de la lesión de Santiago Giménez y un posible regreso a las canchas a mediados de marzo.

El entrenador italiano señaló en una conferencia de prensa que la recuperación del delantero mexicano “avanza bien” y que los plazos médicos colocan su alta alrededor de un mes desde ahora, lo que lo pondría disponible para el duelo de Serie A ante la Lazio el próximo 15 de marzo.

Giménez, pieza importante en el ataque rossonero y goleador de la Selección Mexicana, se ha perdido una parte significativa de la temporada tras lesionarse el tobillo en un partido de la Serie A el pasado 28 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: ¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido

Desde entonces, el delantero de 24 años ha estado en proceso de rehabilitación para recuperar su plena condición física.

Allegri, consciente de la importancia del “Bebote” para el proyecto del Milan en la recta final del campeonato italiano, ha sido cauteloso pero positivo sobre su evolución.

Aunque en anteriores ruedas de prensa el estratega advirtió que aún quedaba tiempo para su regreso, ahora los plazos parecen ajustarse más a un retorno tras la pausa invernal y la fase de recuperación progresiva.

La posible vuelta de Giménez antes de mediados de marzo representaría un refuerzo clave para el Milan en la Serie A, donde lucha por el título del Calcio italiano, en una batalla al tú por tú contra su acérrimo rival, el Inter.

Asimismo, su regreso adquiere relevancia pensando en la preparación de cara al Mundial de la FIFA 2026, donde aspira a representar a México tras varios meses fuera de actividad.

Su lesión provocó que el club italiano reforzara el ataque con Christopher Nkunku y Niclas Füllkrug, y aunque no ha tenido actividad competitiva desde aquella lesión, el retorno a entrenamientos con el grupo y la decisión fisioterapéutica acercan cada vez más la posibilidad de verlo de vuelta.

