Roberto Martínez dejará a Portugal; el técnico juega el Mundial y agarra sus maletas

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    Roberto Martínez dejará a Portugal; el técnico juega el Mundial y agarra sus maletas
    El seleccionador portugués abandonará el cargo al finalizar la Copa del Mundo 2026; entre sus opciones aparece un posible regreso a la Premier League. FOTO: REUTERS

El seleccionador portugués no renovaría su contrato y abandonaría el cargo al finalizar la Copa del Mundo 2026, sin importar el resultado obtenido

El seleccionador portugués no renovaría su contrato y abandonaría el cargo al finalizar la Copa del Mundo 2026, sin importar el resultado obtenido. Entre sus opciones aparece un posible regreso a la Premier League.

La Selección de Portugal se prepara para iniciar su participación en el Mundial 2026 con el duelo ante RD Congo a la vuelta de la esquina. Sin embargo, en las últimas horas surgió una noticia que ha generado sorpresa en el entorno del combinado luso: Roberto Martínez estaría cerca de poner fin a su etapa como seleccionador una vez concluya la Copa del Mundo.

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El técnico español asumió el cargo en enero de 2023 y desde entonces ha cosechado resultados destacados. Bajo su dirección, Portugal consiguió su clasificación al Mundial 2026 y además conquistó la Liga de Naciones 2024-25, logros que consolidaron su proyecto al frente del equipo europeo.

Pese a esos éxitos y a que muchos consideran que su proceso merece continuidad, todo apunta a que Martínez estaría abierto a emprender un nuevo desafío profesional. Eso sí, el entrenador se mantiene plenamente enfocado en dirigir a Portugal durante el certamen mundialista.

De acuerdo con información revelada por el periodista Ben Jacobs, el estratega no tendría intención de renovar su contrato, por lo que abandonaría el banquillo portugués al finalizar el torneo, independientemente de la actuación del equipo.

En cuanto a su futuro, una de las alternativas que contempla sería regresar a la Premier League, campeonato en el que ya dirigió a Everton, Wigan y Swansea, club con el que logró el ascenso. Tampoco se descarta que pueda asumir el mando de otra selección nacional.

Por ahora, cualquier decisión quedará en pausa hasta que concluya el Mundial 2026. Antes de pensar en su próximo destino, Martínez deberá concentrarse en los compromisos de Portugal, que tras enfrentar a RD Congo el 17 de junio, se medirá posteriormente a Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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