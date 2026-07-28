Romina Hinojosa hará historia: será la primera mexicana en el Tour de Francia Femenil

El ciclismo mexicano volverá a colocar su bandera en la carrera más prestigiosa del mundo. Romina Hinojosa Cruz fue confirmada por el Intermarché-Lotto Ladies para disputar el Tour de France Femmes 2026 y, cuando tome la salida, se convertirá en la primera mexicana que participa en la máxima prueba por etapas del ciclismo femenil. La pedalista nacida en Tampico, Tamaulipas, integra la selección de siete corredoras de la escuadra belga. Hinojosa compartirá filas con Sandrine Tas, Linda Riedmann, Elisabeth Ebras, Marieke Meert, Sterre Vervloet y Dina Boels.

El debut histórico llegará el sábado 1 de agosto en Lausana, Suiza. La quinta edición del Tour de Francia Femenil concluirá el domingo 9 en Niza, después de nueve etapas y 1,175 kilómetros, la distancia más extensa desde el relanzamiento de la competencia en 2022. Habrá tres jornadas llanas, tres accidentadas, dos de montaña y una contrarreloj de 21 kilómetros. ROMINA HINOJOSA, LISTA PARA EL MAYOR RETO Hinojosa, de 23 años, obtuvo un lugar por su desempeño en rutas exigentes y su disposición para trabajar para el equipo. Grace Verbeke, directora deportiva, destacó que la mexicana se desenvuelve bien en los trayectos duros, cualidad importante cuando el pelotón enfrente el Mont Ventoux en la séptima etapa. Su participación consolida un proceso construido lejos de los reflectores. La tamaulipeca llegó a Lotto en 2025, después de formarse en el AR Monex Pro Cycling Team y sumar experiencia en Europa. Este año terminó en el lugar 18 de la clasificación general de la Volta a Portugal Feminina.

¿CUÁNDO CORRE ROMINA HINOJOSA EN EL TOUR DE FRANCIA? La mexicana comenzará con una etapa de 138 kilómetros con salida y llegada en Lausana. Después afrontará recorridos en Suiza y Francia, la contrarreloj entre Gevrey-Chambertin y Dijon y dos pruebas decisivas de montaña. El cierre será en Niza, con 99.2 kilómetros. Más allá de su posición final, Romina Hinojosa ya aseguró un lugar en la historia deportiva de México. Su presencia abre una ruta inédita para las ciclistas nacionales y amplía el gran momento del país en el pelotón mundial. Tendrá 9 días para demostrar que su nombre puede brillar con luz propia en Francia.