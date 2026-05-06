Rommel Pacheco anuncia Copa México de Clavados en Zapopan y confirma sede mundialista para 2027

México volverá al calendario internacional de clavados en 2026. Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, anunció que Zapopan, recibirá la Copa México de Clavados del 16 al 19 de julio, en un evento avalado por World Aquatics y que llega como respuesta deportiva tras la cancelación de la Copa del Mundo que estaba prevista a principios de año en la misma sede. La competencia se llevará a cabo en el Centro Acuático Code Metropolitano, considerado uno de los recintos clave para la disciplina en el país y ubicado dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. World Aquatics confirmó que el certamen será reconocido dentro de su calendario internacional de clavados, con la participación esperada de atletas de alto nivel rumbo al cierre de la temporada.

El anuncio representa un nuevo impulso para México como organizador de eventos acuáticos internacionales, luego de que la etapa de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, programada originalmente del 5 al 8 de marzo de 2026, fuera cancelada por World Aquatics debido a restricciones de viaje emitidas por algunas embajadas y a evaluaciones de seguridad que impidieron la participación de varias delegaciones. Pacheco celebró la confirmación a través de redes sociales, donde destacó que el país mantendrá su lugar dentro del circuito internacional. “Se prometió y se cumplió, nos vemos en julio. México es sede de talla mundial, contento de anunciar que tendremos Copa México y Copa Mundial de Clavados”, publicó el titular de la Conade.

La Copa México no será la única noticia positiva para la disciplina. World Aquatics también confirmó que México será sede de una etapa de la Copa Mundial de Clavados en 2027, aunque la ciudad anfitriona será anunciada más adelante. Para esa temporada, Canadá y China también aparecen dentro del calendario, con Montreal y Beijing como sedes confirmadas. Zapopan ya había recibido una etapa de la Copa Mundial de Clavados en 2025, año en el que México tuvo una destacada actuación como local.

En aquella edición, Randal Willars consiguió el triunfo en plataforma de 10 metros, mientras que figuras como Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya reforzaron el peso competitivo del país en el escenario internacional. México ha organizado 49 eventos avalados por el organismo, incluidos 29 relacionados con Copas del Mundo de clavados y otras competencias internacionales.

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