¿Qué necesitan Arsenal y Manchester City para ganar la Premier League 2025-26? Escenarios tras la Jornada 32

La pelea por la Premier League 2025-26 volvió a encenderse. El Arsenal se mantiene en la cima con 70 puntos en 32 partidos, pero su inesperada derrota en casa por 2-1 frente al Bournemouth abrió la puerta para que el Manchester City de Manchester recortara distancias. Los de Pep Guardiola aprovecharon el tropiezo de su rival directo y golearon 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge, con lo que llegaron a 64 unidades en 31 encuentros. La diferencia es ahora de seis puntos, pero con un partido menos para los citizens.

Con ese escenario, el Arsenal sigue dependiendo de sí mismo. El cuadro londinense tiene seis partidos por disputar, así que todavía puede alcanzar un máximo de 88 puntos. Necesita mantener ventaja sobre City y, en términos matemáticos, si gana todos sus partidos llegará a 88 y será campeón sin depender de nadie. Incluso sin pleno de victorias, los Gunners conservan margen porque hoy tienen seis puntos de ventaja.

Para el Manchester City de Manchester, el panorama es más exigente. El equipo celeste aún tiene siete compromisos de liga, por lo que su techo es de 85 puntos. Eso quiere decir que no le alcanza solo con ganar todo y esperar automáticamente el título, porque si vence al Arsenal de Londres en el duelo directo y ambos ganan el resto de sus partidos, los dos terminarían con 85 unidades y todo se definiría por diferencia de goles. Hoy, en ese criterio de desempate, el Arsenal tiene una ligera ventaja: posee diferencia de +38, mientras que el Manchester City de Manchester está en +35. Es decir, apenas tres goles separan a ambos en ese rubro. Por eso el choque directo del próximo 19 de abril en el Etihad Stadium luce como una auténtica final adelantada. Si el City gana, reducirá todavía más la brecha y además pondrá presión total sobre un Arsenal que también sigue compitiendo en la Champions League. En términos prácticos, el Arsenal necesita sostener la ventaja actual y evitar una derrota ante el City para conservar el control del campeonato.

Un empate en ese duelo mantendría a los Gunners en una posición muy fuerte, porque seguirían arriba y dejarían al campeón vigente con menos margen de error. Para los de Guardiola, en cambio, ganarle al Arsenal es prácticamente obligatorio: cualquier otro resultado dejaría la carrera mucho más cuesta arriba, aun con el juego pendiente. Los calendarios también juegan. Después del duelo entre ambos, el City todavía tendrá una visita a Burnley antes de que el Arsenal vuelva a la actividad liguera, mientras que los de Mikel Arteta deben atender además su serie de Cuartos de Final de Champions frente al Sporting.

Esa carga extra podría influir en el cierre, aunque por ahora la realidad es simple: el Arsenal sigue con la pole position, pero el Manchester City volvió a meterse de lleno en la conversación por el título. Así, la conclusión es clara: el Arsenal de Londres sigue siendo favorito porque depende de sí mismo y lidera la tabla, pero el Manchester City aún tiene una ruta real al campeonato si gana el duelo directo.

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