Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo

Saltillo volverá a ser punto de encuentro para la lucha libre profesional con la llegada de la “Ruta Norte” de Lucha Libre AAA, programada para el sábado 21 de marzo en el Lienzo Charro Profesor Enrique González. La función marcará el regreso de la empresa a la capital coahuilense tras su última visita el año pasado y reunirá a varios de los nombres más reconocidos del circuito nacional. En el cartel destacan luchadores como Psycho Clown, Pagano, Pimpinela Escarlata, Cibernético y Mr. Iguana, quien recientemente tuvo una aparición destacada en Estados Unidos durante su debut en la WWE, situación que ha incrementado su proyección internacional. La combinación de figuras consolidadas y talentos que atraviesan un momento relevante forma parte de la apuesta de la promotora para esta gira. TE PUEDE INTERESAR: Terrance Williams, ex Cowboys, se une a la Ola Morada para la nueva temporada de Dinos LFA

Raúl González, director de RCG, explicó que el evento se realizará en un horario estelar, con la intención de mantener un ambiente familiar y una producción similar a la que se observa en las transmisiones televisivas de gran formato. La función está programada para iniciar a las 20:00 horas, retomando un esquema que, según la organización, permite una mejor experiencia para el público. En cuanto al acceso, se informó que los boletos tendrán precios que van de los 350 a los 1,100 pesos, dependiendo de la zona. Las localidades más cercanas al ring y las filas preferentes estarán en el rango más alto, mientras que el resto del aforo contará con costos pensados para distintos sectores del público. LO QUE DEBES SABER DEL EVENTO La “Ruta Norte” de Lucha Libre AAA se llevará a cabo el sábado 21 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche, en el Lienzo Charro Profesor Enrique González, en Saltillo, Coahuila. Se trata de una producción oficial de Lucha Libre AAA Worldwide en conjunto con RCG Entertainment. El cartel contempla la participación de figuras consolidadas, luchadores enmascarados, talento con proyección internacional y presencia femenil, lo que anticipa una función con varias luchas a lo largo de la noche, bajo un formato nocturno pensado para público familiar.

EL PAPEL DE THE UNDERTAKER Uno de los elementos que distingue esta presentación respecto a la anterior es el trabajo creativo que actualmente se desarrolla dentro de Lucha Libre AAA, en el que participa The Undertaker, miembro del Salón de la Fama de la WWE. El exluchador ha señalado que su rol consiste en colaborar en el aspecto creativo, con énfasis en la lógica dentro del ring y en la manera de contar las historias, sin perder de vista las particularidades de la lucha libre mexicana.