Salomón Rondón, a dos jornadas, su campeonato de goleo parece sentenciado
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A sus 37 años, el delantero venezolano de Pachuca vive un gran momento en el Apertura 2026; aventaja por cinco goles a Henry Martín
La edad parece ser solamente un número para Salomón Rondón. A sus 37 años, el delantero venezolano está a punto de conseguir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera en el futbol mexicano: convertirse en el máximo goleador del Apertura 2026 de la Liga MX.
El atacante de Pachuca ha firmado una temporada sobresaliente y sus números hablan por sí solos. Suma 15 goles en 15 partidos, una producción ofensiva que lo coloca en lo más alto de la clasificación y lo convierte en el principal candidato para quedarse con el título individual.
En total, Rondón ha disputado 1,258 minutos, con un promedio de anotación cada 83.87 minutos. Prácticamente marca un gol por encuentro, una efectividad que confirma su importancia en el ataque de los Tuzos.
Aunque todavía quedan dos jornadas para concluir la fase regular, la ventaja del venezolano comienza a ser considerable. Su perseguidor más cercano es el americanista Henry Martín, quien llegó a 10 anotaciones después de conseguir un doblete frente al Toluca.
La diferencia de cinco goles coloca al delantero de América ante una misión complicada. Necesitaría una actuación extraordinaria en los compromisos restantes y, además, esperar que Rondón deje de incrementar su cuenta.
En cambio, el atacante de Pachuca tiene el panorama a su favor. Depende de su propio rendimiento para asegurar el primer lugar y cerrar el torneo como el máximo romperredes del futbol mexicano.
DOS PARTIDOS PARA FIRMAR EL TÍTULO
El calendario todavía le ofrece a Rondón dos oportunidades para ampliar su ventaja. Pachuca enfrentará al Atlas y posteriormente al Toluca, dos compromisos en los que el venezolano buscará mantener su contundencia frente al arco.
Sus goles no solamente serán importantes para la clasificación individual. También pueden resultar determinantes para las aspiraciones de los Tuzos en el cierre de la fase regular, por lo que su presencia en el área será una de las principales armas del equipo.
La experiencia es uno de los grandes argumentos del atacante. Su capacidad para proteger el balón, jugar de espaldas, encontrar espacios y definir dentro del área le ha permitido mantenerse como un delantero determinante, incluso frente a rivales considerablemente más jóvenes.
UN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA
Conquistar el campeonato de goleo representaría otro logro importante para la carrera internacional de Rondón, quien ha demostrado que todavía tiene condiciones para competir al máximo nivel.
Además, su posible coronación le daría al futbol mexicano un campeón de goleo en solitario, después de varios torneos en los que el reconocimiento terminó compartido entre dos o más jugadores.
Con cinco tantos de ventaja sobre Henry Martín y solamente dos jornadas por disputarse, Salomón Rondón tiene todo a su favor. El venezolano está cerca de convertir su experiencia en un nuevo logro y demostrar que la edad no es impedimento para seguir haciendo historia en la Liga MX.