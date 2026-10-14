Salomón Rondón renace en Pachuca y deja atrás su gris paso por España

Salomón Rondón necesitó regresar a México para demostrar que todavía tiene mucho futbol por ofrecer. Después de una etapa complicada con el Real Oviedo, donde no consiguió consolidarse como el goleador que se esperaba, el delantero venezolano vive un segundo aire con el Pachuca, convertido nuevamente en una de las principales amenazas ofensivas de la Liga MX. A sus 37 años, el atacante está firmando un Apertura 2026 de ensueño. Con 12 goles en 11 jornadas, el llamado Rey Salomón encabeza la tabla de goleo individual y ha encontrado en el Estadio Hidalgo el escenario ideal para recuperar la confianza, el olfato frente al arco y el protagonismo que perdió durante su aventura en el futbol español. Su actuación más reciente fue un doblete ante Necaxa, resultado que le permitió ampliar su ventaja sobre Julián Carranza, su más cercano perseguidor, quien suma siete anotaciones. Cinco goles de diferencia separan a ambos delanteros, una muestra de la contundencia que ha alcanzado el venezolano en el campeonato.

El contraste entre sus dos etapas recientes difícilmente podría ser más claro. Rondón salió cedido al Real Oviedo con la intención de aportar experiencia y goles en su regreso al futbol español, pero su paso por el conjunto asturiano estuvo lejos de las expectativas: disputó 16 partidos y marcó solamente dos tantos.

La aventura europea terminó antes de lo previsto y el delantero regresó a Pachuca a finales de diciembre de 2025. Lo que parecía un retorno para recuperar sensaciones terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para reivindicarse. En el Oviedo no encontró la regularidad ni la productividad que había mostrado anteriormente con los hidalguenses. De vuelta en México, en cambio, recuperó un entorno conocido, una función protagónica y la confianza necesaria para volver a marcar diferencias.

PACHUCA LE DEVOLVIÓ EL PROTAGONISMO El regreso de Rondón también confirma que su primera etapa con los Tuzos no fue casualidad. Desde su llegada al club hidalguense, el venezolano se convirtió en una pieza fundamental del ataque y comenzó a construir una relación especial con la afición.

En el Clausura 2024 consiguió ocho anotaciones y compartió el campeonato de goleo. Desde entonces, su producción lo colocó entre los delanteros más importantes del equipo. De acuerdo con las cifras de la trayectoria proporcionadas para esta nota, acumula 53 goles en 104 partidos con Pachuca, incluidos sus compromisos internacionales y de otras competiciones.

Su rendimiento también destaca al compararlo con otras etapas de su carrera en Europa. Con el West Bromwich Albion marcó 28 goles en 120 encuentros; con el Málaga consiguió 27 en 72 partidos, y con el Zenit de San Petersburgo registró 28 en 58 apariciones.

Esos números muestran que Rondón ha tenido etapas de productividad en distintos países, pero su actual momento con Pachuca sobresale por la regularidad con la que está encontrando la portería rival. En el Apertura 2026 promedia más de un gol por jornada, una cifra que lo coloca en posición de pelear por otro reconocimiento individual.

VA POR OTRO CAMPEONATO DE GOLEO Con seis jornadas por disputarse, el venezolano tiene la posibilidad de aumentar su ventaja y acercarse a una de las marcas históricas de los torneos cortos. Una referencia es el campeonato de goleo de Emanuel “Tito” Villa, quien consiguió 17 anotaciones con Cruz Azul en el Apertura 2009.

Con sus 12 tantos actuales, Rondón necesitaría cinco más para igualar aquella cifra. Sus actuaciones recientes alimentan la expectativa, aunque el reto será mantener el ritmo ante rivales que buscarán cerrarle los espacios y limitar su influencia dentro del área. Su edad tampoco parece representar un obstáculo. A los 37 años, el delantero combina experiencia, capacidad para jugar de espaldas al arco y una lectura de los movimientos defensivos que le permite encontrar oportunidades incluso cuando no dispone de demasiados espacios. La historia de Rondón en México también permite compararlo con otros delanteros veteranos que encontraron una etapa productiva en la Liga MX. Entre ellos aparece el chileno Iván “Bam Bam” Zamorano, quien llegó al América en 2001, con 33 años, y dejó una huella importante en el conjunto azulcrema. Sin embargo, más allá de las comparaciones, el venezolano tiene la oportunidad de consolidar su lugar entre los atacantes más destacados que han vestido la camiseta de Pachuca. Su palmarés con los Tuzos incluye títulos internacionales, entre ellos la Concacaf Champions Cup de 2024, además de otros trofeos obtenidos durante su etapa en el club.

Ahora, el objetivo inmediato es mantener la contundencia y ayudar a Pachuca a llegar fortalecido a la Liguilla. El equipo necesita que su referente ofensivo conserve el nivel para competir por el campeonato, mientras el delantero persigue una nueva distinción individual. Después de una experiencia europea que no salió como esperaba, Rondón encontró en México el lugar para recuperar su mejor versión. El delantero que volvió de España con apenas dos goles ahora pelea por ser el máximo anotador del Apertura 2026. A sus 37 años, el Rey Salomón demuestra que su carrera todavía tiene capítulos importantes por escribir.